AS sagaida no JV skaidrību par koalīcijas paplašināšanas sarunu vešanu, pauž Tavars

"Apvienotais saraksts" (AS) sagaida no "Jaunās vienotības" (JV) skaidrību, vai patlaban notiek, vai nenotiek koalīcijas paplašināšanas sarunas, aģentūrai LETA sacīja AS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars.

Viņš norādīja, ka tas patlaban nav oficiāli zināms, bet pastāv interpretācija, ka sarunas par darāmajiem darbiem ir tiešā veidā saistītas ar koalīcijas paplašināšanu. AS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs uzsvēra, - tā kā JV šīs sarunas nav nosaukusi par oficiālām koalīcijas paplašināšanas sarunām, šādu terminu nevar attiecināt uz jau notikušajām sarunām ar Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) un "Progresīvajiem".

Tavars norādīja, ka AS un Nacionālā apvienība (NA) uzskata, ka šajā sasaukumā optimālā koalīcija ir tā, ko veido JV, AS un NA. Viņš uzsvēra, ka AS neredz pamatu piedalīties sarunās par "it kā" darāmajiem darbiem, kas var rezultēties ar koalīcijas paplašināšanos.

"Mēs gribam dzirdēt patiesību, vai šī koalīcija pastāvēs, vai arī mēs ejam uz koalīcijas drupināšanu. Ir sarežģīti koalīcijai pievienot kādu politisko spēku. Tādā situācijā, iespējams, pašreizējai valdībai ir jākrīt un jāveido jauna un plašāka," sacīja AS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs.

Politiķis uzsvēra, - ja būs pārliecība, ka šīs sarunas ir par opozīcijas iesaisti un sadarbību Saeimā, lai opozīcijas priekšlikumi tiktu iekļauti likumdošanas iniciatīvās jau no paša sākuma, AS šādās sarunās būtu ļoti ieinteresēts. Tomēr, ja šīs sarunas ir saistītas ar koalīcijas paplašināšanu, tad dalība sarunās ir apzināta rīcība, lai "drupinātu valdību".

"Man nav mandāta to darīt. Man ir mandāts un uzdevums darīt visu, lai valdības deklarācijā iekļautais, par ko esam vienojušies, tiktu īstenots, piemēram, 12% no gadskārtējā budžeta atvēlēt veselības aprūpei. Pie tā mēs strādājam, un ir sasniegti pirmie rezultāti. Tas ir kopīgs rezultāts. Tas nav kaut kāds AS ultimāts," uzsvēra Tavars.

Jau vēstīts, ka patlaban valdošajā koalīcijā strādā JV, NA un AS, taču pēc Valsts prezidenta vēlēšanām, kurās koalīcijas partijas nespēja vienoties par atbalstu vienam kandidātam, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) ir sācis sarunas par iespējamu koalīcijas paplašināšanu ar ZZS un "Progresīvajiem", kam NA un AS iebilst.

Kariņš jau iepriekš izteicies, ka vēlas koalīcijas paplašināšanu, lai panāktu raitāku darbu skolu tīkla sakārtošanā, veselības aprūpes situācijas uzlabošanā, darbaspēka jautājumos, valsts kapitālsabiedrību virzīšanā uz biržu un sociālajos jautājumos, proti, nepieciešama Stambulas konvencijas ratifikācija "kā simbolisks, bet dziļi nozīmīgs Saeimas žests" un Satversmes tiesas lēmuma izpilde, kas saistās ar kopdzīves regulējumu.