AS un NA atzinīgi vērtē Kariņa vēlmi darbu turpināt trīs partiju koalīcijā

"Apvienotais saraksts" (AS) atzinīgi vērtē Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) lēmumu noņemt šaubas par trīs frakciju – "Jaunās vienotības" (JV), AS un Nacionālās apvienības (NA) – veidotās koalīcijas stabilitāti, sacīja AS viens no līderiem, Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns.

AS frakcija, valde, ministri trešdien un ceturtdien piedalās darba seminārā, kurā spriež par valstī neatliekami veicamajiem darbiem. Partiju apvienības pārstāvji ceturtdien turpinās apspriest Kariņa piedāvājumu par izmaiņām valdībā, norādīja Smiltēns.

Attiecībā uz ministriju rotācijas piedāvājumu AS ir vairāk jautājumu nekā atbilžu, un tos paredzēts uzdot ceturtdien gaidāmajā koalīcijas sarunā ar Kariņa piedalīšanos. Saeimas priekšsēdētājs vērsa uzmanību, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Māra Sprindžuka (AS) darbu premjers vērtējis ļoti atzinīgi.

Kariņa piedāvājums paredz, ka Sprindžuka vietā nāktu JV pārstāvis, savukārt AS pretī saņemtu ekonomikas ministra posteni.

Premjera piedāvājums saistībā ar darba turpināšanu apliecina, ka pašreizējā koalīcija ir stabilākā, perspektīvākā un nacionālajām drošības interesēm atbilstošākā spēku kombinācija 14.Saeimā, atzīmēja Smiltēns.

AS no JV atzinīgus vārdus esot saņēmusi par "Apvienotā saraksta" aktualizētajām prioritātēm - birokrātijas radikāla mazināšana, banku sektora "atbrīvošana", kas ietver kontu atvēršanu investoriem un finanšu pakalpojumu, tajā skaitā, ekonomikas izaugsmei nepieciešamu kredītu pieejamības veicināšanu, pauda Saeimas priekšsēdētājs.

Savukārt Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Jānis Dombrava (NA) norādīja, ka iepriekš Ministru prezidenta (MK) Krišjāņa Kariņa (JV) vēstījums bija, ka ir jārunā par darbiem, nevis amatiem, un par amatu pārbīdēm nav runa.

Tādēļ NA neesot skaidrs, kāpēc tagad no premjera ir rosinājums par trīs ministru portfeļu pārdali. Reizē NA atzinīgi vērtē Kariņa vēlmi darbu turpināt trīs partiju sastāvā – līdz šim premjeram esot bijis ''problemātiski'' šādu lēmumu pieņemt.

Pēc politiķa vārdiem, Rihards Kols (NA) ir pierādījis savu profesionalitāti ārlietu jomā, un, ja JV nevēlas virzīt savu kandidātu, NA nesaskata problēmu uzņemties šo amatu.

Attiecībā par Saeimas Nacionālās drošības komisiju, ko patlaban vada Dombrava, bet izmaiņu rezultātā tā pienāktos JV, deputāts apgalvoja, ka viņam nekad neesot likušies amati būtiski.

Par pārējām iespējamām amatu izmaiņām esot nepieciešama klātienes saruna, pauda politiķis.

Dombrava norādīja, ka NA aizvadītajos mēnešos dažādos formātos ir runājusi par valdības darāmajiem darbiem, un JV piedāvātā sadarbības memoranda redakcija esot ar nelieliem precizējumiem, bet ''ļoti tuva''. Izņēmums esot punkts, kas neparādoties oficiāli memorandā, bet esot izskanējis pārrunās – par nosacījumu pārskatīšanu attiecībā pret Krievijas pilsoņiem un uzturēšanās atļaujām. NA nevarētu piekāpties šādām izmaiņām, uzsvēra politiķis.

Vienlaikus, ja sāktas sarunas par sadarbības memorandu, NA esot savi iniciatīvu jautājumi, ar ko varētu papildināt līdzšinējo valdības deklarāciju, pauda Dombrava.

Jau ziņots, lai valdība strādātu dinamiskāk, Kariņš rosina NA politiķim Rihardam Kolam ieņemt ārlietu ministra amatu, "Apvienotajam sarakstam" (AS) pārņemt Ekonomikas ministrijas (EM) un JV - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) vadību.

Tas nozīmētu ministriju rotāciju starp partneriem, jo pašlaik JV atbildībā ir Ārlietu ministrija, NA atbildībā ir EM un AS pārziņā ir VARAM.

Tāpat piedāvājums paredz, ka Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītāja amatu no NA pārņemtu JV.

Tāpat premjers rosina JV, AS un NA parakstīt memorandu par vairākiem paveicamajiem darbiem.

Gadījumā, ja NA un AS ceturtdien atteiktos no šī piedāvājuma, tad Kariņš būtu gatavs sākt sarunas par citas valdības veidošanu ar Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) un "Progresīvajiem".