AS un NA nevēlas palikt ārpus valdošās koalīcijas

Nedz "Apvienotais saraksts" (AS), nedz Nacionālā apvienība (NA) jaunās valdības veidošanā nevēlas palikt ārpus valdošās koalīcijas, izriet no abu politisko spēku politiķu teiktā Latvijas Radio.

AS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars izteicās, ka AS neesot "tie, kas ar lielāko prieku skrietu uz opozīciju". AS gribot strādāt valdībā, bet ne par katru cenu, proti, nenododot savus ideālus un ideoloģiskos sabiedrotos.

Tavars atkārtoja pozīciju, ka vislabprātāk gribētu esošās koalīcijas ar "Jauno vienotību" (JV) un NA saglabāšanu, taču nesniedza pavisam skaidru atbildi, vai AS ies tādā valdībā, kurā nebūs NA.

Arī NA politiķis Jānis Dombrava pauda, ka NA ir gatava strādāt valdībā un tās mērķis nav aiziet opozīcijā. Vienlaikus viņš atkārtoja NA pozīciju, ka tā nebūšot gatava strādāt kopā ar "Progresīvajiem".

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs valdības veidošanu ir uzticējis JV virzītajai premjera amata kandidātei Evikai Siliņai. Viņa sarunas ir sākusi ar četrām politiskajām partijām, tomēr jau secināts, ka piecu partiju koalīciju izveidot nebūs iespējams, tāpēc tuvākajā laikā jāizšķiras un jāvienojas, kāds īsti būs jaunās valdošās koalīcijas sastāvs.

Kā vēsta "Latvijas Avīze", jau uz piektdienas sarunām premjera amata kandidāte bija aicinājusi visus politiskos spēkus informēt arī par atbildības jomām, kuras tās vēlētos vadīt, kā arī nosaukt potenciālos ministru kandidātus. Pašlaik zināms, ka JV prioritāšu sarakstā ir Ārlietu, Finanšu un arī Izglītības un zinātnes ministrijas.

"Apvienotais saraksts" vēloties saglabāt ietekmi nozarēs, kuras jau vada, bet vismaz no kādas nāksies atteikties par labu Zaļo un zemnieku savienībai. Līdzīgi NA vēlētos turpināt iesākto darbu ministrijās, kuras jau vada NA ministri. Vismaz par vienu no tām - Satiksmes ministriju - interese ir arī "Progresīvajiem", kuri labprāt uzņemtos atbildību arī par Labklājības ministriju, kuru tagad vada Siliņa.