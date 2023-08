AS un NA piektdien neatsauksies Kariņa jaunās valdības neformālajām sarunām

"Apvienotais saraksts" (AS) un Nacionālā apvienība (NA) piektdien neatsauksies uz Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) aicinājumam pēcpusdienā tikties jaunās valdības veidošanas neformālajās sarunās.

AS un NA, savukārt, atzīmē, ka gatavi par pašreizējās valdības darbu runāt ierastajā koalīcijas sanāksmē pirmdien.

Kā uzsvēra AS politiķis, Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns, piektdien uz jaunām sarunām partiju apvienības pārstāvji neies, jo AS nepiedalīsies jaunas koalīcijas izveidē, ņemot arī vērā to, ka joprojām strādā pašreizējā valdība.

AS politiķis atgādināja par šodien jau notikušajām sarunām ar Kariņu, par kura rezultātiem partiju apvienība pašlaik informē kolēģus AS.

Smiltēns atsaucās uz Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča pausto, ka pašlaik nevar tikt veidota jauna valdība, jo Valsts prezidents šo procesu nevienam atbilstoši Satversmei pašlaik nav uzticējis.

"Valstī joprojām spēkā ir Satversme, likumi un pašreizējo valdību izveidojušie līgumi, kas ir jāpilda," akcentēja Saeimas priekšsēdētājs.

Kā pavēstīja NA politiķis, Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Jānis Dombrava. NA esot informējusi premjeru, ka partija ir gatava turpināt sarunas pirmdien esošās koalīcijas, trīs partiju formātā.

"Ja ir vēlme turpināt runāt par esošo valdību, tad turpinām, ja ir vēlme veidot jaunu valdību - tad tas ir pilnīgi cits," pauda Dombrava.

Kā ziņots, Kariņš piektdien paziņoja, ka sāks sarunas par jaunas koalīcijas un valdības veidošanu. Šodien sarunas par jauno koalīciju notikušas ar "Progresīvajiem" un Zaļo un zemnieku savienību.

Uz jaunām tikšanās reizēm piektdien tika aicinātas arī AS un NA, taču atteicās nākt.

Kariņš reizē norādījis, ka tagad nedemisionēs, jo netaisās "mest plinti krūmos", kā daži sagaidot.

Jau vēstīts, ka, lai valdība strādātu dinamiskāk, Kariņš iepriekš rosināja veikt vairāku amatu rotācijas, taču AS un NA šo piedāvājumu noraidīja. Tāpēc premjers paziņoja par jaunas valdības veidošanu.