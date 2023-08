AS uzstāj uz esošās koalīcijas saglabāšanu un pieļauj ZZS iekļaušanu

"Apvienotais saraksts" (AS) uzskata, ka valdībā ir jābūt pārstāvētiem trīs politiskajiem spēkiem – AS, "Jaunajai Vienotībai" (JV) un Nacionālajai apvienībai (NA) –, vienlaikus ar būtiskiem nosacījumiem tiek pieļauta arī Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) iekļaušana koalīcijā, bet ar ierobežotām iespējām ieņemt ministru amatus.

Trešdien AS pārstāvji tikās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču, lai iepazīstinātu ar savu skatījumu par nākamās koalīcijas modeli. Pēc tās Saeimas spīkers Edvards Smiltēns (AS) mediju pārstāvjus informēja par AS piedāvājumu, par kuru mutiski tikusi informēta arī premjera amata kandidāte Evika Siliņa (JV).

AS piedāvājumā Siliņai teikts, ka valdības koalīcijā jābūt pārstāvētiem politiskajiem spēkiem JV, NA un AS, "tādējādi veidojot dominējušo vairākumu tiem politiskajiem spēkiem, kas skaidri un nepārprotami pierādījuši savu nesatricināmo nostāju Latvijas drošības jautājumos un mazinātu jebkādus reputācijas un ietekmju riskus".

Tāpat AS piedāvā JV, AS un NA starpā sadalīt šādus ministru amatus – aizsardzības, ārlietu, iekšlietu, satiksmes, ekonomikas, klimata un enerģētikas politikas, tieslietu un finanšu.

Smiltēns piebilda, ka gadījumā, ja JV vēlas koalīcijā iekļaut ar sankcijām pakļautā Aivara Lemberga saistīto ZZS, tad kā minimums ir jāizpildās vairākiem nosacījumiem, piemēram, Ministru kabineta loceklis lēmumu pieņemšanā nevar būt iesaistījis Lembergu, politiķi apņemas neveidot "politiska vai ekonomiska rakstura" komunikāciju ar šādām personām.

Uz žurnālistu jautājumu, vai NA dalība koalīcijā labāk neitralizēs "Lemberga faktoru" nekā Siliņas piedāvājums koalīcijā iesaistīt "Progresīvos", AS Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars uzsvēra, ka NA nav mainījusi viedokli valsts drošības, pilsoņu tiesību un valsts valodas jautājumos.

Smiltēns izvairījās no žurnālistu lūguma precizēt, vai šis paziņojums nozīmē, ka AS neiesaistīsies Siliņas rosinātajā koalīcijā ar JV, ZZS un "Progresīvajiem". "Mēs vēlamies strādāt. Mums ir iesāktas lietas, kas jāpabeidz," sacīja politiķis.

Viņš informēja, ka Siliņa par AS apsvērumiem tiks informēta. Bet gadījumā, ja Siliņa AS priekšlikumu ignorēs, kā norādīja Smiltēns, "tas ir absolūti bezatbildīgi pret valsts drošību, pret mūsu starptautiskajām attiecībām".

AS pārstāvji apliecināja, ka viņi ceturtdien, 31. augustā, piedalīsies Siliņas rīkotajās koalīcijas sarunās, kurās iepazīstinās premjera amata kandidāti ar AS priekšlikumu.

Valsts prezidenta kancelejā pēc sarunas ar AS informēja, ka sarunas laikā Rinkēvičs vērsa uzmanību uz apstākli, ka valdību var veidot tikai viens Valsts prezidenta aicināts Ministru prezidenta amata kandidāts, ko noteic Satversmes 56. pants. Tas ir uzdevums, kas šobrīd ir uzticēts Ministru prezidenta amata kandidātei Siliņai.

"Mana nostāja kopš šā gada 21. un 22. augusta, kad Rīgas pilī tikos ar visiem Saeimā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, pārrunājot un noskaidrojot politisko spēku viedokļus par vēlamo koalīcijas modeli un iespējamo Ministru prezidenta amata kandidātu, kā arī redzējumu par valdībai veicamajiem ilgtermiņa un neatliekamajiem darbiem, nav mainījusies. Joprojām uzskatu, ka ir iespējams jauno Ministru kabinetu izveidot ar iespējami plašu Saeimas vairākuma atbalstu. Kavēšanās ar valdības izveidi nav pieļaujama, tādēļ aicinu visus politiskos spēkus Saeimā, tostarp partiju apvienību "Apvienotais saraksts", vienoties par neatliekami veicamajiem darbiem," uzsvēra Valsts prezidents.

Ņemot vērā, ka šo konsultāciju laikā no pieciem Saeimā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, t. i., JV, ZZS, AS, NA un "Progresīvie", tika saņemts arī principiāls atbalsts Valsts prezidenta izvirzītajiem valsts attīstības mērķiem un veicamajiem neatliekamajiem darbiem, Valsts prezidents sagaida konstruktīvu rīcību, strādājot pie jaunas valdības izveides.

"Delfi" jau vēstīja, ka otrdien, 29. augustā, dienas pirmajā pusē AS tikās ar premjera amata kandidāti Eviku Siliņu (JV), lai pārrunātu ar koalīcijas izveidi saistītus jautājumus. Pēc sarunām AS vēl nesniedza atbildi, vai politiskais spēks būtu gatavs iesaistīties četru partiju koalīcijā, jo par to tika lemts AS frakcijas sanāksmē otrdienas vakarā.

Arī pēc frakcijas sanāksmes nesekoja lēmums par iesaistīšanos Siliņas piedāvātajā koalīcijā, bet AS paziņoja par savu piedāvājumu koalīcijas modelim ar Siliņu valdības vadītājas amatā, bet konkrētākas detaļas AS neatklāja.

Trešdien arī Siliņa nekomentēja AS piedāvāto koalīcijas modeli, bet uzsvēra, ka sarunas par nākamo valdību un koalīcijas modeli vada Siliņa.

Valsts prezidents iepriekš pēc tikšanās ar demisionējušo Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu (JV) paziņoja preses konferencē, ka viņš šodien tiksies ar AS, lai uzklausītu politiskā spēka redzējumu par nākamās koalīcijas modeli, tomēr Rinkēvičs šo tikšanos raksturoja kā aprunāšanos. Viņš uzsvēra, ka patlaban koalīcijas sarunas vada Siliņa un Valsts prezidents negrasās sākt konsultācijas par citu premjera amata kandidātu.

Tāpat Rinkevičs atzina, ka nākamā koalīcija būtu jāveido ar plašu politisko spēku pārstāvniecību, vienlaikus viņš pieļāva arī šaurākas koalīcijas modeli.

Trešdien uz "Spried ar Delfi" jautājumu, vai AS būtu gatavs strādāt valdībā saskaņā ar "Jaunās vienotības" (JV) piedāvāto valdības modeli, deputāts Andris Kulbergs (AS), paužot savu personīgo viedokli, uzsvēra - "Ar šādu ultimātu – nē."