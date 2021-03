'AstraZeneca' pote pret Covid – kas turpmāk būs jāņem vērā. Video tiešraide

Latvijas atbildīgās institūcijas ir rekomendējušas atsākt vakcināciju pret Covid-19 ar "AstraZeneca" vakcīnu, kā arī atcēlušas lēmumu apturēt vienas šīs vakcīnu izmantošanu. Jaunāko informāciju par šiem lēmumiem iespējams uzzināt tiešraidē no preses konferences portālā "Delfi".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lēmumus pieņēmis Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), Imunizācijas valsts padome (IVP), Zāļu valsts aģentūra (ZVA) un Veselības inspekcija (VI).

Preses konferencē piedalās ZVA direktors Svens Henkuzens, ZVA Farmakovigilances nodaļas vecākā eksperte un Eiropas Zāļu aģentūras Farmakovigilances riska vērtēšanas komitejas Latvijas pārstāve Zane Neikena, IVP priekšsēdētāja Dace Zavadska, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Kardioloģijas centra vadītājs Andrejs Ērglis, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas vadītāja Sandra Lejniece, kā arī SPKC un VI pārstāvji.

Paredzēts, ka preses konferencē tiks sniegta informācija par Eiropas Zāļu aģentūras Zāļu drošuma komitejas (PRAC) izvērtētajiem ziņojumiem par asins trombu veidošanos cilvēkiem, kuri iepriekš saņēmuši "AstraZeneca" vakcīnu pret Covid-19, kā arī vēstīts par secinājumiem un sniegta papildu informācija vakcinācijas veicējiem.

Jau vēstīts, ka ceturtdien Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) "AstraZeneca" vakcīnu pret Covid-19 atzina par drošu. Pēc tam veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) informēja, ka Latvijā vakcinācija ar "AstraZeneca" varētu tikt atsākta piektdienas, 19. marta, pēcpusdienā.

Tāpat ziņots, ka Latvijā ir atcelta vienas "AstraZeneca" vakcīnas pret Covid-19 sērijas izmantošanas apturēšana (sērijas numurs ir ABV5300), un šo sēriju drīkst izmantot vakcinācijā.

Kā pēc EZA drošuma komitejas sēdes preses konferencē pavēstīja EZA vadītāja Emera Kuka, "komiteja ir nonākusi pie skaidra zinātniski slēdziena – šī ir droša un efektīva vakcīna. Ieguvumi no tās, aizsargājot cilvēkus no Covid-19 un ar to saistītajiem nāves un hospitalizācijas riskiem, atsver iespējamos riskus".

"Komiteja arī ir secinājusi, ka vakcīna nav saistīta ar trombembolijas gadījumu vai asins recekļu riska pieaugumu," sacīja Kuka.

Tomēr aģentūra nevar pilnībā noraidīt saikni starp retiem trombembolijas gadījumiem un vakcīnu un tāpēc sākusi papildu izpēti, lai izprastu jautājumu, norādīja Kuka.

Eksperti iesaka informēt ārstus un vakcīnu saņēmējus par iespējamajiem riskiem.

EZA iesaka vakcīnas brošūrās pievienot aprakstu par šiem trombembolijas gadījumiem, lai veselības aprūpes dienestu darbinieki un pacienti zinātu par šiem retajiem asins recekļu gadījumiem.

Kā norādīja Kuka, "AstraZeneca" vakcīna "klīniskajos izmēģinājumos un koronavīrusa slimības novēršanā ir demonstrējusi vismaz 60% efektivitāti. Un patiesībā reālās pasaules liecības rāda, ka efektivitāte varētu būt pat vēl augstāka".

Līdz šim Latvijā nav apstiprināts neviens ziņojums, kurā norādītie veselības traucējumi līdzinātos citās Eiropas Savienības valstīs ziņotajiem saistībā trombembolijas signālu, kura izskatīšanu patlaban veic EZA drošuma komiteja. Informācija par ZVA saņemtiem Covid-19 vakcīnu blakusparādību ziņojumiem tiek regulāri publicēta ZVA tīmekļvietnē.