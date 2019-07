AT senatore lūdz deputātiem sniegt papildu informāciju saistībā ar ierosināto pārbaudi par Kalnmeieru

Saeimas deputātiem, pēc kuru rosinājuma sākta pārbaude, vai pastāv pamats ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera atbrīvošanai no amata, lūgts precizēt savu pieprasījumu, sniedzot konkrētāku informāciju saistībā ar iesniegumā minētajiem secinājumiem.

Ar attiecīgu lūgumu pie parlamentāriešiem vērsusies Augstākās tiesas (AT) senatore Marika Senkāne, kurai uzdots veikt minēto pārbaudi saistībā ar Kalnmeieru. Aicinājums izteikts, lai nodrošinātu pārbaudes objektivitāti un vispusīgu apstākļu pārbaudi.

AT senatore norāda, ka deputātu pieprasījuma pamatā ir "Moneyval" novērtējuma ziņojums Latvijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmai. AT tiesnese lūdz minēt konkrētus ziņojuma punktus, uz kuriem izdarīti parlamentāriešu pieprasījumā minētie secinājumi.

Senkāne taujā, no kuriem ziņojuma punktiem secināts, ka no Valsts policijai konkrētā laika posmā nosūtītajām lietām kriminālvajāšana esot sākta tikai 2% gadījumu un ka NILL izmeklēšanas darba organizēšana būtu neloģiska, kas esot viens no iemesliem zemam Latvijas finanšu sistēmas drošības starptautiskajam vērtējumam.

Tāpat AT senatore lūdz politiķiem norādīt, no kura ziņojuma punkta izriet, ka prokuroriem jāuzņemas vadošā loma, izstrādājot norādījumus par NILL lietu efektīvu izmeklēšanu. Deputātiem lūgts precizējumus iesniegt līdz 23.augustam.

Kā ziņots, AT priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs ierosinājis pārbaudi ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera atlaišanas pamatu izvērtēšanu, aģentūru LETA informēja tiesas pārstāve Rasma Zvejniece.

Viņa norādīja, ka lēmums pieņemts pēc 39 Saeimas deputātu pieprasījuma, kas Augstākajā tiesā saņemts 17.jūnijā. Pārbaudi veikt pilnvarota Augstākās tiesas tiesnese Senkāne. Pārbaudi paredzēts veik līdz 16.septembrim.

LETA jau ziņoja, ka JKP līdera Jāņa Bordāna vadītā Tieslietu ministrija maijā nāca klajā ar rosinājumu diskutēt par ģenerālprokurora Kalnmeiera atbilstību amatam.

Pats ģenerālprokurors Kalnmeiers ir atzīmējis, ka nav pārsteigts par tieslietu ministra plānu panākt viņa atbrīvošanu no amata, jo Bordāna vadītā Jaunā konsevatīvā partija (JKP) priekšvēlēšanu laikā un arī pēc tam "saukusi personas, kuras būtu jānomaina", turklāt prokuratūras lietvedībā patlaban atrodas krimināllieta pret Bordāna partijas biedru Juri Jurašu.