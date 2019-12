AT Temīdas balvu šogad saņēmusi arī Kalnmeieru vētījusī tiesnese Senkāne

Augstākajā tiesā (AT) šomēnes sadalītas Temīdas balvas un starp to saņēmējām bijusi arī AT Civillietu departamenta senatore Marika Senkāne, kura veica ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera atlaišanas pamatotības izvērtēšanu, informēja AT.

Senkānei piešķirta īpašā Temīdas balva par drosmi, atbildību un uzņēmību, par spēju vairot AT prestižu, veiksmīgi komunicējot ar medijiem. Senātā atzīmēja arī, ka šajā gadā viņai tiesneša darbam klāt nākuši vēl divi pienākumi - Plēnuma sekretāre un tiesnešu pārstāve Centrālajā vēlēšanu komisijā.

Savukārt profesionālā Temīdas balva piešķirta Irinai Čašai par Tieslietu padomes darba veiksmīgu koordinēšanu, liela apjoma informācijas strukturēšanu, organizatoriskajām prasmēm un cilvēciskajām īpašībām, kurām pateicoties, tiek nodrošināta operatīva Tieslietu padomes darbība. Viņas bagātā institucionālā atmiņa ir liela vērtība likumdošanas iniciatīvu jēgpilnā vēsturiskā analīzē, atzīmēja AT.

Turpretim Lauma Kuzmane Radošo Temīdas balvu saņēma kā iniciatore vairākām veiksmīgām idejām, lai nodrošinātu AT personāla attīstību, motivāciju un uzlabotu mikroklimatu tiesā.

Temīdas balva ir AT augstākais apbalvojums, kam ir noteiktas trīs kategorijas. Profesionālo balvu piešķir par īpašu, spilgtu, kvalitatīvu profesionālo sasniegumu, Radošo balvu - par iniciatīvu un veiksmīgām idejām, Īpašo Temīdas balvu - par īpašu sasniegumu vai ieguldījumu konkrētajā gadā. Kandidātus nominācijām izvirzīt var jebkurš tiesnesis vai darbinieks, bet pamatojumus izvērtē žūrija.

Uzvarētāji saņem ceļojošo Temīdas balvu. Tēlnieka Edvīna Krūmiņa veidotajā balvā atveidots Tiesu pils simbols - Kārļa Zemdegas skulptūra "Taisnība".

Šogad Temīdas balva tika pasniegta jau 15. reizi.