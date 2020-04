Atbalsta ideju pašvaldību vēlēšanās ļaut startēt politiskajām partijām kopā ar vēlētāju apvienībām

Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) komisija otrdien atbalstīja ieceri pēc ATR pašvaldību vēlēšanās ļaut startēt vēlētāju apvienībām kopā ar politiskajām partijām, noskaidroja aģentūra LETA.

Jau ziņots, ka iepriekšējā komisijas sēdē netika atbalstīts Valsts prezidenta Egila Levita priekšlikums ļaut pēc ATR veikšanas pašvaldību vēlēšanās startēt vēlētāju apvienībām. Vienlaikus komisijas pārstāvji vienojās līdz nākamajai sēdei izstrādāt kādu kompromisa variantu, kas nodrošinātu vēlētāju apvienību dalību vēlēšanās.

Tā rezultātā deputāts Arvils Ašeradens (JV) otrdien iesniedza priekšlikumu, kas paredzēja noteikt, ka vēlētāju apvienības varēs piedalīties vēlēšanās kopā ar kādu reģistrētu partiju vai partiju apvienību.

Vienlaikus deputāta priekšlikums paredz dot uzdevumu valdībai līdz 30.septembrim iesniegt likumprojektu, kas paredz vēlētāju apvienību kā juridisko personu izveidošanas, reģistrācijas, darbības un finansēšanas kārtību, kā arī finansējuma izlietojuma kontroles un uzraudzības kārtību. Tas nozīmē, ka vēlētāju apvienībām nākotnē tiktu atvēlēts arī valsts finansējums un tās tiktu arī stingrāk regulētas.

Kā galvenos argumentus šādam priekšlikumam Ašeradens minēja to, ka vēlēšanu apvienību iesaiste uzlabotu "politisko asinsriti" un veidotu vēl vienu starpposmu starp indivīdiem un politiskajām partijām.

"Tas ļautu apvienoties iedzīvotājiem viņiem svarīgos jautājumos un tas visefektīvāk strādātu tā dēvētajā "nultajā" pašvaldību līmenī. Tāpat tas varētu būt zināms tramplīns iedzīvotājiem, kuri pēc tam varētu startēt arī politiskajās partijās. Savukārt tie, kuri negribētu stāties partijās, varētu darboties šajās organizācijās," pauda deputāts.

Politiķis norādīja, ka, ja šis priekšlikums netiks atbalstīts, 3. lasījumā vēlētāju apvienības pēc būtības no likuma būs jāsvītro, jo tām nākotnē nebūtu paredzēta nekāda veida loma. "Tas, savukārt, nebūtu pareizi," teica Ašeradens.

Lielākā daļa no sēdē klātesošo ministriju un organizāciju pārstāvju šo priekšlikumu gan kritizēja, norādot, ka vēlētāju apvienībām būtu jādod iespēja startēt neatkarīgi no politiskajām partijām un ar savām programmām, taču deputātu vairākums to vienalga atbalstīja.