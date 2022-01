Atbalsta karavīru neizpildīto parādsaistību par dzīvojamās telpas iegādi vai būvniecību daļēju segšanu

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien konceptuāli atbalstīja grozījumus likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā", kas paredz valstij daļēji segt karavīru neizpildītās parādsaistības attiecībā uz dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai ņemto aizdevumu.

Komisija lūgs Saeimu likumprojektam noteikt steidzamību. Grozījumus pirmajā lasījumā parlamenta sēdē plānots skatīt šodien, un galīgajā lasījumā par tiem varētu lemt ceturtdienas, 13.janvāra, sēdē, norādīja komisijas priekšsēdētāja Inga Goldberga (S)

Patlaban likums paredz, ka valsts sniedz palīdzību, daļēji sedzot aizņēmēja neizpildītās parādsaistības attiecībā uz dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai ņemto aizdevumu. Minēto palīdzību var saņemt persona, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir vismaz viens bērns, un persona, kura ieguvusi vidējo profesionālo vai augstāko izglītību un kura nepārsniedz 35 gadu vecumu.

Lai nodrošinātu pēc iespējas izdevīgākus nosacījumus aizdevuma iegūšanai, Aizsardzības ministrija (AM) rosinājusi noteikt profesionālā dienesta karavīram līdzīgus nosacījumus kā jaunajām ģimenēm ar bērniem, tajā skaitā uz garantijas pārvaldības izmaksām - vienreizēju maksu par garantijas pieteikuma izskatīšanu 2,5% apmērā no piešķirtās garantijas summas.

Arī tajos gadījumos, kad profesionālā dienesta karavīrs iziet pamatapmācību Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolā, apgūst apmācību kursus ārvalstīs, tas neiegūst tādu kvalifikāciju, lai atbilstu jaunā speciālista mērķgrupai.

Attiecīgi likumprojekts paredz papildus jau esošajām mērķgrupām - ģimenes ar bērniem un jaunie speciālisti, veidot jaunu valsts palīdzības dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai mērķgrupu - profesionālā dienesta karavīrs.

Lai īstenotu likumprojektā noteikto, AM atbilstoši AS "Attīstības Finanšu institūcija Altum" veiktajiem aprēķiniem ar pamatdatiem - 200 pieteikumi gadā, pie 20% garantijas apmēra, ar vidējo aizdevuma summu 85 000 eiro, ir plānojusi nepieciešamo finansējumu 480 000 eiro apmērā no 2022.gada.

Pēc programmas ieviešanas AM ir gatava pārskatīt šīs programmas izmantošanas pieprasījumu un lemt par finansējuma apjoma izmaiņām atbilstoši savam budžetam.