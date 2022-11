Atbalsta Rīgas sabiedriskā transporta biļešu reformu; pieaugs viena brauciena biļetes cena

Rīgas domes Satiksmes komiteja šodien atbalstīja Rīgas sabiedriskā transporta biļešu reformu, kas paredz būtiski palielināt viena brauciena biļetes cenu.

Viena brauciena maksa tiks palielināta par nepilniem 74% no 1,15 eiro uz 2 eiro par vienu braucienu.

Kopumā no pašlaik spēkā esošajiem 135 biļešu veidiem tiks izveidoti seši biļešu veidi.

Būs iespēja iegādāties viena brauciena biļeti, kas maksās 2 eiro. Tiks ieviestas divas laika biļetes – 90 minūšu brauciena biļete, kas maksās 1,5 eiro, un 24 stundu biļete, kas maksās 5 eiro.

Trīs dienu biļete maksās 8 eiro, piecu dienu biļete – 10 eiro, bet mēnešbiļete – 30 eiro.

Būtiskākās izmaiņas skars mēnešbiļetes, kuru maksa samazināsies par 40% – no 50 eiro uz 30 eiro.

Līdz ar to Rīga izlīdzinās situāciju ar citām Baltijas valstu galvaspilsētām.

Tiks saglabātas arī līdzšinējās atlaides, piemēram, studentiem, pedagogiem un medicīnas personālam būs spēkā 50% atlaide mēnešbiļetēm.

Tas gan nozīmē, ka atsevišķām pasažieru kategorijām, piemēram, pedagogiem un studentiem brauciena maksa var pieaugt. Piemēram, pedagogiem pašlaik vienā maršrutā mēnešbiļete visām dienām maksā 10 eiro, bet mēnešbiļete darbdienām maksā 8 eiro. Turpmāk būs tikai viena veida mēnešbiļetes, kas maksās 30 eiro, bet minētajai grupai ar 50% atlaidi – 15 eiro. Līdzīga situācija ir arī studentiem, kuri vienā maršrutā var nopirkt mēnešbiļeti par 10 eiro. Turpmāk tā maksās 15 eiro.

Uzņēmumā "Rīgas satiksme" skaidro, ka pasažieru, kuri izmanto šādas biļetes, esot ļoti maz.

Izmaiņas neskars tās pasažieru kategorijas, kam piešķirtas 100% atlaides. Līdz ar to arī turpmāk seniori, skolēni un cilvēki ar invaliditāti Rīgas sabiedriskajā transportā varēs braukt bez maksas.

Savukārt jaunums būšot 100% brauciena atlaide strādājošajiem pensionāriem.

Kā deputātus informēja "Rīgas satiksmes" valdes priekšsēdētāja Džineta Innusa, paaugstinot viena brauciena biļetes cenu, tā pietuvosies viena brauciena pašizmaksai, kas pašlaik esot 2,04 eiro.

Viņa uzsvēra, ka pašreizējā biļešu sistēma ir sarežģīta. Esošos 135 biļešu veidus nepārzinot neviens un ir biļešu veidi, kurus lieto minimāli.

Biļešu sistēmas vienkāršošana ļaušot labāk plānot savienoto maršrutu izveidi un plānot pasažieru pārsēšanos.

Innusa cer, ka pieejas maiņa biļešu klāstā, pārejot uz lētākām mēnešbiļetēm un laika biļeti, liks mainīt pasažieru paradumus. Viņa cer, ka pieaugs pasažieru skaits, kuri līdz šim nevarēja atļauties mēnešbiļetes un brauca bez biļetes.

Ja pasažieru struktūra nemainītos, tad, ieviešot jauno biļešu sistēmu, "Rīgas satiksmes" ieņēmumi varētu pieaugt par aptuveni miljons eiro gadā.

Jauno biļešu sistēmu plānots ieviest no šī gada 31. decembra. Tas tiek darīts ar nolūku, jo gadu mijā Rīgā sabiedriskais transports ir bez maksas. Līdz ar to tikšot iegūtas trīs naktis, kuru laikā visās biļešu tirdzniecības vietās varētu pagūt ievadīt jaunos datus un no 2. janvāra jaunā sistēma varētu sākt strādāt.

Innusa norādīja, ka plānots noteikt 60 dienu pārbaudes laiku, kurā darbosies vēl vecās biļetes, kas iegādātas līdz 31. decembrim.

Kā komitejas sēdē uzsvēra Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis (JV), jaunā biļešu sistēma būs izdevīgāka tiem pasažieriem, kuri sabiedrisko transportu izmanto vairāk.

Gala lēmums par "Rīgas satiksmes" biļešu reformu jāpieņem Rīgas domes sēdē.

Kā informēja komitejas vadītājs Olafs Pulks (JV), esot iecerēts, ka jau šajā trešdienā varētu tikt izsludināta ārkārtas domes sēde, lai lemtu par šo jautājumu.

"Rīgas satiksme" ir Rīgas pašvaldībai pilnībā piederošs uzņēmums, kas 2021. gadā strādāja ar 161,117 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 7,1% mazāks nekā 2020. gadā. Savukārt kompānijas peļņa pieauga 3,1 reizi un bija 3,049 miljoni eiro, liecina kompānijas publiskotā informācija.