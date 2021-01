Atbalstu negūst 'Saskaņas' aicinājums izveidot komisiju Rīgas pagaidu administrācijas pieņemto lēmumu pārbaudei

Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejā ceturtdien, 21. janvārī, "Saskaņa" deputāts Andris Morozovs aicināja izveidot komisiju pārbaudes veikšanai Rīgas domes Centrālajā administrācijā, nozaru departamentos un pašvaldībai piederošajās kapitālsabiedrībās. Atbalstu no komitejas deputātiem priekšlikums neguva.

Morozovs savu aicinājumu pamatoja ar to, ka laikā no pagājušā gada 25. februāra līdz 1. oktobrim pašvaldību vadīja pagaidu administrācija, kas, uzsākot savu darbu, izpilddirektora pienākumu izpildītājas amatā 31. martā iecēla Ivetu Zālpēteri. Šajā laikā "maz kurš" bija informēts par to, ko dara Rīgas pagaidu administrācija, pieteikumā papildināt sēdes darba kārtību norādījis Morozovs.

Deputāts aicināja izveidot komisiju, pamatojoties uz publiskajā telpā izskanējušo informāciju par nelikumīgi izsniegtajām stāvvietu caurlaidēm, izmaiņām kapitālsabiedrību valžu un padomju sastāvā, piešķirtajām papildus piemaksām pie darba algas un amatpersonām izmaksātajām prēmijām.

Komisijas būtu atbildīga par visu noslēgto finansiālo darījumu pārbaudi Centrālajā administrācijā, nozaru departamentos un iestādēs, laikā no 2020. gada 25. februāra līdz 2020. gada 1.oktobrim. Papildus tam komisijai būtu jāizvērtē pašvaldībai piederošajās un daļēji piederošajās kapitālsabiedrībās iecelto valdes un padomes locekļu tiesiskumu un pamatotību attiecīgajā laika periodā, kā arī vērtēt piešķirto prēmiju un piemaksu pie noteiktās darba algas RD pagaidu administrācijas locekļiem, RD amatpersonām un darbiniekiem un izvērtēt amatpersonu izsniegto automašīnas caurlaižu tiesiskumu un pamatotību.

Morozovs rosinājis komisiju veidot no domes Juridiskās pārvaldes, Audita un revīzijas pārvaldes, komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes pārstāvjiem, kā arī pa vienam pārstāvim no katras Rīgas domē pārstāvētās deputātu frakcijas.

Balsojot pieciem deputātiem "par", desmit "pret", jautājums netika iekļauts sēdes darba kārtībā un komisija šim jautājumam netiks izveidota, lai gan vairāki koalīcijas deputāti norādīja, ka opozīcijas virziens ir pareizs.

"Es uzskatu, ka iniciatīvas virziens ir pareizs, mums ir jāizmeklē, kur ir nelikumības notikušas. Uzskatu, ka periodam jābūt daudz garāks, iekļaujot "Saskaņas" un "Gods kalpot Rīgā" vadīšanas 11 gadus. Cik zināms, auditu pārbaude šobrīd jau pēta vairākas institūcijas," pēc balsojuma pauda deputāts Vilnis Ķirsis (V).

Jau vēstīts, ka šī gada 12. novembrī līdzšinējais VARAM ministrs Juris Pūce (AP) no ministra amata nolēma atkāpties pēc tam, kad publiski sameloja, ka nav izmantojis vai nopietni lūdzis partijas biedriem sarūpēt viņam Rīgas domes deputāta autostāvvietu caurlaidi.

Pūces bijušais partijas biedrs Māris Mičerevskis paziņoja, ka Pūce viņam prasījis sagādāt Rīgas domes deputāta autostāvvietu caurlaidi, taču Pūce taisnojās, ka tas esot bijis tikai joks.

Nākamajā dienā Pūce tomēr atzina, ka tas nav bijis joks, un ka viņš ir samelojis un tādā veidā pieļāvis kļūdu, par kuru viņam tagad kauns.

"Es par savu rīcību patiesi atvainojos un to no sirds nožēloju. Es esmu kļūdījies Rīgas pašvaldības autostāvvietu jautājumā, esmu patiesi izdarījis ļoti neveiksmīgu izvēli. Es esmu maldinājis savus kolēģus un Latvijas sabiedrību," pauda Pūce, paziņojot par atkāpšanos no ministra amata.

Patlaban Pūce ieņem deputāta amatu 13. Saeimā.