Atbildīgā komiteja dod 'zaļo gaismu' Ratniekam Rīgas vicemēra amatā

Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas deputāti ceturtdien, 8. decembrī, atbalstīja deputāta Edvarda Ratnieka (NA) kandidatūru vicemēra amatam, tādējādi virzot šo jautājumu tālākai skatīšanai domes sēdē.

Komitejas vadītājs Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis sacīja, ka ir saņemta Nacionālās apvienības un Latvijas Reģionu apvienības (NA/LRA) frakcijas vēstule, kurā pausts, ka tās virzītais vicemēra amata kandidāts ir Ratnieks.

Komiteja atbalstīja Ratnieka kandidatūru ar astoņām balsīm "par", savukārt balsojumā atturējās deputāts Māris Mičerevskis (PP).

Plānots, ka par šo jautājumu gala vārdu domes deputāti paudīs 14. decembra sēdē.

Kā vēstīts, līdz ar 14. Saeimas ievēlēšanu un jaunās valdības veidošanu pārmaiņas piedzīvojusi arī galvaspilsētas vadība. Rīgas vicemēra amats kļuva vakants, jo Edvards Smiltēns (AS) pēc ievēlēšanas jaunajā Saeimā kļuva par tās priekšsēdētāju.

Savukārt vienošanās starp Nacionālās apvienības un Latvijas Reģionu apvienības frakciju paredz, ka vicemēra amatu "uz pusēm" dalīs abu partiju pārstāvji. Divus ar pusi gadus tajā pabija LRA pārstāvis. Tagad pienākusi kārta NA.

Portālam "Delfi" Ratnieks par amata pienākumiem norādīja, ka frakcija ir gatava uzņemties atbildību par izglītības reformu, proti, par pāreju uz izglītību tikai valsts valodā. Tam gan sekotu daudz darba, līdz ar to radusies iecere veidot darba grupu vicemēra padotībā, lai lemtu par šo tematu.

Tas, kā pauž Ratnieks, arī saskan ar LRA un NA uzstādījumiem par valsts valodu un izglītības programmas ideju. "To arī koalīcijas partneri izskatās, ka respektē. Protams, sarunas turpināsies par šiem tematiem, bet izskatās, ka tas varētu būt tas, kas no izglītības sfēras varētu būt mūsu atbildībā, un mēs arī labprāt to darbu darītu," atklāj politiķis.

Ratnieks par domes deputātu kļuva novembra sākumā, pēc šīm Saeimas vēlēšanām, kur līdzšinējais vicemērs Smiltēns ieguva Saeimas deputāta mandātu.

NA/LRA frakcijas deputāte Ieva Brante portālam "Delfi" iepriekš komentēja, ka Ratnieka profesionalitāte un uzņemšanās noteikti ir pozitīvi vērtējama, paužot pārliecību, ka viņš atbilst izvirzītajam amatam.

Ņemot vērā, ka sākotnēji abi politiskie spēki vienojās dalīt vicemēra amatu, pirmajam šajā amatā nonākot LRA puses politiķim Smiltēnam, Brante, kura arī pārstāv LRA, Ratnieka virzīšanu saredz kā korektu. Politiķe norāda, ka tāda bija attiecīgā vienošanās un partnerattiecības ir jāciena.

Savukārt Rīgas domes opozīcija pēc Smiltēna ievēlēšanas parlamentā pauda vēlmi likvidēt trešo vicemēra amatu.

Tādējādi budžetā varētu rast 200 000 eiro ietaupījumu, pauda opozīcijas pārstāvji.