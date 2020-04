Ceturtdien Ministru kabinets ārkārtas sēdē pieņēmis virkni ar ārkārtējo situāciju saistītu lēmumu. Tajā skaitā paplašināts dīkstāves pabalstu saņēmēju loks, pagarināts studiju kredītu atmaksas termiņš, kā arī risināti citi jautājumi.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) preses konferencē pēc attālinātās valdības sēdes sacīja, ka valdība apzinās – jo labāk mēs cīnāmies ar Covid-19, jo īslaicīgi grūtāk klājas ekonomikai, tāpēc valdība ar katru sēdi cenšas uzlabot atbalstu uzņēmējiem un darba ņēmējiem.

Kariņš pauda gandarījumu un pateicību, ka Saeima šodien amatā apstiprinājusi jaunu ekonomikas ministru Jāni Vitenbergu (KPV LV), kurš jau piedalījās šodienas valdības ārkārtas sēdē.

Ministru prezidents kā īpaši būtiski minēja četrus ceturtdien valdībā pieņemtos lēmumus – operatīvā vadības centra pilnvarām un darbību. Kariņš pauda gandarījumu, ka šajā lēmumā arī norādīts, ka pēc iespējas jāatbalsta vietējie ražotāji, iepērkot individuālos aizsarglīdzekļus. Ministru prezidents arī uzsvēra, ka paplašināts dīkstāves pabalstu saņēmēju loks, precizējot kritērijus par uzņēmuma darbības ilgumu un nodokļu parāda apjomu.

Valdība pieņēma arī studējošajiem un viņu ģimenēm būtisku lēmumu par studiju kredītu atmaksas termiņa pagarinājumu uz pusgadu. Ministru kabinets arī nolēmis, ka valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības varēs saviem telpu nomniekiem samazināt vai atcelt nomas maksas krīzes laikā atbilstoši noteiktiem kritērijiem.

"Četri konkrēti lēmumi, kas nāk pretī sabiedrībai un uzņēmumiem kopumā, kā arī pilnveidojām mūsu operatīvo vadības centru – gādāsim centralizēti un koordinēti," rezumēja Kariņš.

Tā kā valdības sēdē tika arī apstiprināts likumprojekts par grozījumiem likumā, kas ļautu Ministru kabinetam vairākas reizes pagarināt ārkārtējo situāciju, portāls "Delfi" jautāja Kariņam, kāda būs turpmākā valdības rīcība, lemjot par termiņa pagarinājumu.

Ministru prezidents teica, ka jautājumu par ārkārtējās situācijas pagarināšanu vai nepagarināšanu un iespējamo pagarinājuma ilgumu valdība lems nākamnedēļ. "Mums tie galvenie apsvērumi ir epidemioloģiski – kā noris Covid-19 gaita Eiropā un Latvijā. Mēs to izskatīsim, ieklausīsimies ekspertos un, balstoties uz viņu ieteikumiem, pieņemsim lēmumu," skaidroja Kariņš.

Turpmāk atbildot uz žurnālistu jautājumiem, Kariņš atzina, ka valdība ar saviem lēmumiem vislaik cenšas apsteigt Covid-19, lai mūsu valsts būtu labāk sagatavota, nekā citas valstis līdzīgā situācijā. Kariņš atzina, ka ir izskanējuši dažādi varianti, tajā skaitā trīs mēneši, tāpēc jāpaskaidro, ka trīs mēneši ir patlaban likumā maksimāli atļautais termiņš. Tāpēc valdība aicinās Saeimu steidzami mainīt likumu, lai valdība var, Saemai kontrolējot, regulāri vajadzības gadījumā pagarināt ārkārtējo situāciju, kā arī jebkurā laikā to pārtraucot. Valdībai nepieciešama lielāka elastība šajā jautājumā, atzina Kariņš. "Tie trīs mēneši, kas ir izskanējuši, ir maksimāli likumā atļautais, bet tas nav tas, par ko mēs šobrīd runājam. Mēs valdības aprindās skatāmies uz to, kas mums būtu jādara, lai pasargātu sabiedrības veselību kopumā, tāpēc jaunnedēļ skatīsim par iespējamu pagarinājumu," teica Kariņš.

Ministru kabinets ārkārtas sēdā ceturtdien atbalstījis likumprojektu par grozījumiem likumā "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli", kas paredz Ministru kabinetam tiesības, ja nepieciešams, pagarināt laikposmu, uz kādu ir izsludināta ārkārtējā situācija, bet katrs šāds pagarinājums nevar būt ilgāks par trim mēnešiem.

Projekta anotācijā teikts, ka grozījumu mērķis ir pilnveidot tiesību sistēmu valsts apdraudējuma gadījumā – ārkārtējās situācijas laikā, lai turpinoties apstākļiem, kuru dēļ ir izsludināta ārkārtējā situācija, Ministru kabinetam būtu tiesības pagarināt ārkārtējo situāciju vairākas reizes, neizsludinot jaunu ārkārtējo situāciju.

Attiecīgi, pagarinot termiņu, neatkarīgi no pagarinājumu skaita, saskaņā ar likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 3. panta otro daļu visi lēmumi un rīkojumi, kas pieņemti ārkārtējās situācijas nodrošināšanai, būs spēkā uz visu ārkārtējās situācijas laiku.

Paplašina saņēmēju loku

Ministru kabineta sēdē apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 26. marta noteikumos Nr. 165 "Noteikumi par Covid-19 krīzē skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem", precizējot atbalsta saņemšanas prasības, atbilstoši kurām plašāks krīzes skarto uzņēmēju loks varēs pieteikties dīkstāves pabalstam un nodokļu brīvdienām.

Līdz ar grozījumiem atbalstu varēs saņemt arī uzņēmumi, kas reģistrējušies pēc 2019. gada 1. marta. Krīzes skartajiem darba devējiem, kuri dibināti laika posmā no 2019. gada 1. marta līdz 2019. gada 31. decembrim, ieņēmumu no saimnieciskās darbības samazinājumu aprēķina, attiecinot to pret vidējiem ieņēmumiem no saimnieciskas darbības par nostrādātajiem mēnešiem.

Tāpat precizēts atbalsta saņemšanas kritērijs attiecībā uz nodokļu parāda apmēru, pieļaujot iespēju pieteikties atbalstam krīzes skartajiem darba devējiem ar lielāku nodokļu parādu. Uzņēmums varēs pieteikties atbalstam, ja tam uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nodokļu parāds nebūs lielāks par 1000 eiro, vai ja lielāka parāda gadījumā tam piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu.

Bargāki sodi

Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz administratīvo atbildību par dīkstāves pabalsta saņemšanas noteikumu pārkāpšanu – informācijas neiesniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu Valsts ieņēmumu dienestam, informēja ministrijā.

"Lai nodrošinātu, ka valsts budžeta līdzekļi netiktu nelietderīgi izmantoti vai izšķērdēti, izmaksājot un piedzenot nepamatoti pieprasītos dīkstāves pabalstus, ir nepieciešams paredzēt atbildību par nepatiesas informācijas sniegšanu Valsts ieņēmumu dienestam, kā arī par tādas informācijas nepaziņošanu, kas ir pamats dīkstāves pabalsta izmaksas pārtraukšanai, " saka tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP).

Grozījumi paredz naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim līdz 1500 eiro, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā. Grozījumi vēl jāpieņem Saeimai, tie stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.

Pagarina atmaksas termiņu

Valdība ceturtdien atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rosinātos grozījumus Ministru kabineta noteikumos, ļaujot atlikt valsts galvoto studiju un studējošā kredītu, kā arī kredītam pielīdzināto stipendiju pamatsummas atmaksu uz termiņu līdz sešiem mēnešiem.

Tā kā daudziem studiju un studējošā kredīta ņēmējiem saistībā ar Covid-19 izplatību un valstī noteikto ārkārtējo situāciju ir samazinājušies ikmēneša ienākumi, radušās arī grūtības atmaksāt valsts galvotos studiju un studējošā kredītus.Grozījumi pieņemti, lai šo problēmu risinātu.

Studiju un studējošā kredīta ņēmējiem tiks piedāvāta iespēja atlikt studiju, studējošā vai arī abu kredītu pamatsummas atmaksu. Būs iespējams atlikt arī kredītam pielīdzināmās stipendijas pamatsummas atmaksu uz laiku līdz pusgadam.

Atbrīvo no nomas maksas

Valdība apstiprināja Finanšu ministrijas sagatavotus Ministru kabineta noteikumus par nomas maksas atbrīvojumu. Tajos ir paredzēti gadījumi, kādos uzņēmēju ārkārtējās situācijas laikā atbrīvo no nomas maksas, ja telpas uzņēmuma saimnieciskajai darbībai nomātas no publiskas personas vai tās kapitālsabiedrības, informē Finanšu ministrija.

Ja nomātās telpas noteiktajā periodā vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabinetā pieņemto lēmumu dēļ, tad tas jāatbrīvo no nomas maksas. Jāņem vērā, ka, lai pretendētu uz nomas maksas atbrīvojumu, uzņēmumam nevar būt nodokļu parādi virs 1000 eiro un apgrozījums ir krities vismaz par 30%.

Centralizē aizsarglīdzekļu iepirkumu

Ministru kabinets atbalstīja Valsts centralizēto rezervju iepirkumu grupas izveidi Aizsardzības ministrijā, uzdodot Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram veikt Covid-19 izplatības ierobežošanai nepieciešamo individuālo aizsarglīdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu centralizētos iepirkumus visu valsts institūciju vajadzībām, veidojot rezerves vismaz trīs mēnešu apjomā, informē Aizsardzības ministrija.

"Šajos apstākļos ir īpaši svarīgi iesaistīt Latvijas uzņēmējus un ražotājus, lai kopīgiem spēkiem pārvarētu Covid-19 izplatību. Arī mūsu secinājumi pēc Aizsardzības ministrijas organizētām krīzes mācību izspēlēm rāda, ka ārkārtas situācijas apstākļos, kādi ir arī šobrīd, lielākais atbalsts, uz ko var cerēt valsts un sabiedrība, ir mūsu pašu uzņēmēji," uzsver aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP).

Valsts centralizēto rezervju iepirkumu grupu vadīs Aizsardzības ministrija, un tajā strādās Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji ciešā sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Nacionālo veselības dienestu un citām institūcijām.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests uzturēs prioritāro institūciju un to iepirkumu vajadzību sarakstu, savukārt Nacionālais veselības dienests un citi veselības nozares eksperti sniegs atbalstu individuālo aizsarglīdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu kvalitātes prasību noteikšanā.

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs nodrošinās Covid-19 izplatības ierobežošanai nepieciešamo medicīnisko aizsarglīdzekļu centralizētos iepirkumus un iegādāto preču uzglabāšanu, veidojot rezerves vismaz trim mēnešiem.

Nacionālie bruņotie spēki sniegs loģistikas atbalstu, iegādātās preces nogādājot saņēmējiem atbilstoši prioritāro institūciju un to vajadzību sarakstā noteiktajam apjomam.

Gadījumā, ja iestāsies deficīts vai izaicinājumi ar kritisko izejvielu vai produktu pieejamību tirgū, bet tie būs nepieciešami vietējiem ražotājiem un kritisko pakalpojumu sniedzējiem, Aizsardzības ministrija sagatavos mobilizācijas pieprasījumus jeb uzdevumus mobilizācijas gadījumā nodot turējumā noteiktās kritiskās izejvielas, produktus un materiāli tehnisko līdzekļus. Arī citas Covid-19 skartās valstis plāno vai jau ir sākušas īstenot līdzīgus pasākumus.

Aizsardzības ministrija arī turpmāk koordinēs vietējo ražotāju iesaisti individuālo aizsarglīdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iepirkumos.

Jau ziņots, ka pēdējā diennaktī veikti 1024 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19. No tiem saslimšana apstiprināta 12 cilvēkiem, portālu "Delfi" informēja Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).

Latvijā kopā veikti 16 834 izmeklējumi, infekcija apstiprināta 458 personām.

Kā liecina Nacionālā veselības dienesta dati, 32 pacienti stacionēti, tai skaitā 29 ar vidēju slimības gaitu, bet trīs ar smagu.

Jau ziņots, ka visā Latvijā saistībā ar Covid-19 izplatīšanos 12. martā izsludināta ārkārtējā situācija, kas būs spēkā līdz 14. aprīlim.