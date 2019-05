Atkārtotā sertifikācijā NATO Spēku integrācijas vienība apliecina spējas aizsargāt Latviju

Šonedēļ noslēdzās NATO Spēku integrācijas vienības Latvijā atkārtota sertifikācija, kas apliecināja vienības spējas sekmēt ātru sabiedroto bruņoto spēku uzņemšanu, informēja vienības komandiera padomnieks komunikācijas jautājumos Rūdolfs Balodis.

Vienības atkārtotu sertifikāciju veica Latvijas Nacionālo bruņoto spēku Apvienotais štābs un Ščecinā, Polijā dislocētais NATO Daudznacionālais Ziemeļaustrumu korpusa štābs. Atkārtota sertifikācija notika trīs posmos šā gada aprīlī un maijā dažādās Latvijas vietās, izvērtējot vienību tādās jomās kā personālvadība, izlūkošana, operāciju vadība, plānošana, loģistika un komunikācija.

Veiksmīgā atkārtotā sertifikācija ir apliecinājums vienības spējām nodrošināt ātru NATO sabiedroto ierašanos.

Vienība tika izveidota 2015. gada 1. septembrī, reaģējot uz izmaiņām drošībās situācijā reģionā. Vienība ir daļa no NATO struktūras, un tajā dien 40 cilvēku liels personāls no 12 alianses dalībvalstīm, tai skaitā arī no Latvijas kā uzņemošās valsts.