Atkritušas vairākas versijas par saslimšanas cēloņiem Siguldas bērnudārzos

Saistībā ar saslimšanām Siguldā epidemiologu uzmanības lokā palikusi versija, ka bērnu inficēšanās notikuši izglītības iestādēs, kā arī tas varētu būt saistīts tieši ar ēdināšanu, intervijā LNT raidījumā "900 sekundes" sacīja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Viņš uzsvēra, ka visas hipotēzes, kuras izvirzītas izmeklēšanas sākumā, pakāpeniski atkrīt, tai skaitā arī versija, ka bērni varētu būt inficējušies, kopā apmeklējot kādu pasākumu. "Viena darba hipotēze, kura patlaban ir palikusi mūsu uzmanības lokā, ir tā, ka bērni inficējās tieši bērnu iestādēs, un, ņemot vērā, ka saslimšana notikusi īsā laika posmā, tas varētu būt saistīts ar ēdināšanu," viņš teica.

Perevoščikovs ir optimistisks, ka izdosies noskaidrot saslimšanas cēloni.

Viņš arī uzsvēra, ka patlaban tiek sekots faktiski katram saslimšanas gadījumam. Vienlaikus vecāki un ģimenes ārsti ir aicināti ziņot par ikvienu caurejas gadījumu. Tāpat arī bērnudārzu personāls ir instruēts sekot līdzi bērnu veselībai.

SPKC pārstāvis vērtēja, ka saslimušo skaits nav liels, tomēr gadījums ir sarežģīts, jo inficēšanās notikusi augustā un septembrī, kad notikušas strukturālas pārmaiņas, dažus bērnudārzus apvienojot, kā arī bijušas izmaiņas attiecībā uz ēdinātāju.

Viņš arī piebilda, ka desmit dienu laikā klāt nav nācis neviens smags saslimšanas gadījums.

SPKC pārstāvis arī uzsvēra, ka kopumā šādu uzliesmojumu, kad kāda infekcija skārusi piecus vai vairāk cilvēkus gadā, skaits nesamazinās. Ja 2016. un 2017. gadā kopumā konstatēts 61 šāds gadījums, tad 2018. un 2019.gadā kopumā jau 74. Turklāt trīs no četriem gadījumiem būs saistīti ar bērnu izglītības iestādēm, skaidroja speciālists.

Savukārt Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) ģenerāldirektors Māris Balodis piektdien intervijā Latvijas Radio sacīja, ka, meklējot zarnu infekcijas izplatības cēloni Siguldā, ir izdarīts maksimālais, lai jauni saslimšanas gadījumi nenotiktu,

"No mūsu puses esam izdarījuši maksimālo, lai jauni inficēšanās gadījumi nenotiktu," teica Balodis.

Viņš norādīja, ka līdz šim PVD Siguldā pārbaudījis 12 izglītības iestādes, tāpat pārbaudes veiktas Ogrē, Ikšķilē un Garkalnē, kā arī PVD veic pārbaudes izglītības iestādēs, pamatojoties uz vecāku sūdzībām. Vienlaikus tās izglītības iestādes, kurās ir saslimušie, PVD veic pārbaudes katru dienu.

"Dotajā brīdī mēs katru dienu veicam pārbaudes Siguldas bērnudārzos, kuros tika konstatēti bērnu saslimšanas gadījumi, lai izslēgtu iespējamu tālāku inficēšanos. Paldies dievam, līdz šim nomazgājumos no vides, no virsmām, no produktiem un arī produktu paraugos - kopumā esam noņēmuši vairāk nekā 250 dažādu paraugu - šo šigu producējošo Escherichia coli jeb zarnu nūjiņu mēs neesam konstatējuši," sacīja Balodis.

Jautāts, cik sakārtota kopumā ir ēdināšanas sistēma Siguldas pašvaldībā, Balodis norādīja, ka Siguldas pašvaldības ēdināšanas uzņēmumi daudz neatšķiras no citu pašvaldību ēdināšanas uzņēmumiem. "Vienmēr var konstatēt neatbilstības, bet galvenais, lai šīs neatbilstības nebūtu kritiskas, tātad tādas, kas jau uzreiz var izraisīt riskus pārtikas drošumam," viņš sacīja.

Jau ziņots, ka kopš 5. septembra zarnu infekcijas simptomi konstatēti 34 bērniem un darbiniekiem piecās Siguldas pirmsskolas izglītības iestādēs, kurās ēdinātājs ir "Baltic Restaurants Latvia". Atbildīgās iestādes aizvien turpina meklēt zarnu infekcijas izplatības cēloni.

Otrdien, 17. septembrī, tapa zināms, ka PVD nopietnu higiēnas prasību pārkāpumu dēļ apturējis SIA "Jelgavas augļi" dārzeņu apstrādes ceha darbību. Uzņēmums piegādāja produktus arī "Baltic Restaurants Latvia", tostarp Siguldai.

Valsts policija 17. septembrī sākusi kriminālprocesu par bērnu saslimšanas gadījumiem Siguldas bērnudārzos.