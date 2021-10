Atlaides sabiedriskajā transportā atceltas arī klātienē strādājošajiem darbiniekiem

Sākot ar 21. oktobri, mājsēdes sākumu, ir atceltas līdzšinējās atlaides valstspilsētu sabiedriskajā transportā. Tas nozīmē, ka, piemēram, mediķiem, klātienē strādājošajiem skolotājiem un sociālās jomas darbiniekiem ir jāpērk biļete par pilnu cenu. Kā portālam "Delfi" norādīja Veselības ministrijas (VM) pārstāvis Oskars Šneiders, lai problēmu risinātu, ministrija šobrīd gaida pašvaldību priekšlikumus, kurām sabiedrības grupās braukšanas atlaides piemērot arī mājsēdes laikā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Trešdienas vakarā pieņemtie Ministru kabineta noteikumi paredz, ka valstspilsētu sabiedriskajā transportā mājsēdes laikā netiks piemēroti tikai pašvaldību noteiktie braukšanas maksas atvieglojumi valstspilsētu organizētajā sabiedriskajā transportā.

Savukārt valsts noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus arī turpmāk varēs saņemt visi pasažieri, braucot reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos.

Nemainīga paliek kārtība, ka braukšanas maksas atvieglojumi personām ar I un II grupas invaliditāti un viņu pavadoņiem tiks nodrošinātas arī valstspilsētu organizētajā sabiedriskajā transportā.

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) sociālajā medijā "Twitter" pauda, ka tieši VM ierosināja šo atlaižu atcelšanu. "Lēmums ir nepārdomāts un nesamērīgs," raksta ministrs.

Šis nav jautājums @anita_muizniece, bet gan Veselības ministrijai, kura šo ierosināja. Lēmums ir nepārdomāts un nesamērīgs — Tālis Linkaits (@Talis_L) October 21, 2021



VM pārstāvis Šneiders "Delfi" norādīja, ka ministrija problēmu ir apzinājusi. "Regulējums šobrīd ir tāds, kāds tas ir. Respektīvi pašvaldību sniegtās dotācijas gadījumā braukšanas maksas atvieglojumi netiek piešķirti. Šobrīd tas attiecas uz visiem. Mēs sagaidām no pašvaldībām priekšlikumus par to, kurām iedzīvotāju grupām būtu nepieciešami izņēmumi, un tad to varētu precizēt Ministru kabinetā," teica Šneiders.

Ņemot vērā, ka VM rosinājusi šīs izmaiņas, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sagaida steidzamu risinājumu no ministrijas šobrīd noteiktajai kārtībai, lai klātienē strādājošajiem skolotājiem braukšanas biļeti nebūtu jāpērk par pilnu cenu. Kā "Delfi" norādīja izglītības un zinātnes ministres Anitas Muižnieces (JKP) pārstāve Ilze Krūkle, IZM sagaida, ka otrdien šo kārtību varētu mainīt.

Savukārt Rīgas domes Labklājības departamentā norādīja, ka pašlaik domē nav apspriests jautājums par kompensācijas vai atbalsta pasākumiem tiem cilvēkiem, kuriem atlaides sabiedriskajā transportā nav pieejamas, taču neizslēdza, ka nākotnē palīdzība varētu tikt sniegta.

Kā atcels atlaides Rīgā?

"Rīgas satiksmes" vadītāja Džineta Innusa norādīja, ka lēmums par stingrākiem ierobežojumiem tika pieņemts vakar vakarā un uzņēmuma ir nepieciešams laiks, lai tehnoloģiski katru transportlīdzekli pielāgotu atceltajām atlaidēm.

Viņa pauda, ka trīs dienu laikā pakāpeniski tiks atceltas visas noteiktās braukšanas atlaides, tāpēc šajā laika periodā kontrolieri nevienu pasažieri nesodīs, ja viņam sanāks novalidēt ar atlaidi iepirktās biļetes. Uzņēmums prognozē, ka atlaides varētu visiem tikt atceltas līdz svētdienai.

Šajā laikā joprojām sabiedriskos transportus pārbaudīs kontrole, kas pārbaudīs masku lietošanu un distances ievērošanu, pauda Innusa.

Kas var pretendēt uz atlaidēm Rīgā?

Rīgas domes saistošie noteikumi nosaka, ka atlaides braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršruta tīklā ir tiesīgas saņemt vairāk nekā 20 personu grupas:

Rīgas teritorijā reģistrēto vispārējās izglītības iestāžu 1.–4. klases skolēni un Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie ārpus Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas reģistrēto vispārējās izglītības iestāžu 1.–4. klases skolēni, kā arī 5.-12. klašu klātienē skolēni.

Rīgas pilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā iekļautais ģimenes vecāks, kurš aprūpē sešus vai vairāk bērnus;

Rīgā dzīvesvietu deklarējušie bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildniecībā, bērnu aprūpes institūcijā vai mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs, kā arī augstskolās un koledžās līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai,;

Rīgā deklarējušās politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki;

Rīgas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās pastāvīgi dzīvojošās personas, kas saņem Rīgas pilsētas pašvaldības apmaksātus sociālās aprūpes pakalpojumus;

Rīgā deklarējušās personas, kas vecākas par 75 gadiem;

Rīgā deklarējušies nestrādājušie pensionāri līdz 75 gadu vecumam;

Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie strādājošie pensionāri;

Rīgā deklarējušies Černobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas seku likvidācijas dalībnieki līdz 75 gadu vecumam;

Rīgā reģistrēto profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmās profesionālās izglītības iestādēs klātienē izglītojamie un Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie ārpus Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas reģistrēto profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās profesionālās izglītības iestādēs klātienē izglītojamie;

Rīgā reģistrēto augstāko izglītības iestāžu studējošie un Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie ārpus Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas reģistrēto augstāko izglītības iestāžu studējošie;

Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības iestāžu, pirmsskolas izglītības iestāžu, profesionālās ievirzes sporta skolu, mūzikas un mākslas skolu, Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas, Nacionālās Mākslu vidusskolas struktūrvienību – Rīgas Doma kora skolas un Jaņa Rozentāla Mākslas skolas, Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas, Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas, Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" pedagogi;

Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības iestāžu, pirmsskolas izglītības iestāžu, profesionālās ievirzes sporta skolu, mūzikas un mākslas skolu tehniskie darbinieki, kuru nedēļas darba laiks ir vismaz 20 stundas;

Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie vispārējās izglītības iestādēs neklātienē izglītojamie vecumā līdz 19 gadiem;

personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Rīgā (izņemot personu, kura Rīgā deklarējusi papildu adresi) vai kurām Rīgā pieder nekustamais īpašums, vai kuras ir samaksājušas maksu par Rīdzinieka karti, kā arī citu pašvaldību administratīvajās teritorijās dzīvesvietu deklarējušās personas, ja attiecīgās pašvaldības pilnībā kompensē ar šo braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu saistītos zaudējumus;

Rīgas domes Labklājības departamenta pakļautības iestāžu sociālā darba speciālisti, aprūpētāji, veselības aprūpes personāls, audzinātāji, aukles, kuru amata pienākumi saistīti ar tiešu sociālo pakalpojumu nodrošināšanu klientiem un kuriem noteikts normālais darba laiks;

ārstniecības procesā iesaistītās personas, kuras strādā Rīgas pilsētas pašvaldības veselības aprūpes kapitālsabiedrībās un kuru nedēļas darba laiks ir vismaz 20 stundas;

Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušās personas, kuras saņem Latvijas Republikas valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vecuma gadījumā;

kā arī pirmsskolas vecuma bērni un valsts vai pašvaldības policijas darbinieki, ja viņi veic dienesta pienākumus un ir formas tērpā, uzrādot apliecību.

"Rīgas satiksmē" braukšanas atlaide ir noteikta arī I vai II invalīdiem, Rīgā deklarētām personām ar I vai II invaliditātes grupu, personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un viņu pavadošām personām, taču jaunie MK noteikumos šīm personām ir pieļauts izņēmums un tās sabiedriskajā transportā var braukt kā ierasts.

Aprēķins, kas ievietots "Rīgas satiksmes" mājaslapā, liecina, ka par vienu braucienu jāmaksā 1,15 eiro, savukārt vairākiem atlaides saņēmušajiem tas līdz šim izmaksājis 0,30 eiro vai bija bezmaksas.

Savukārt pēc mājsēdes jeb no 15. novembra, Rīgas sabiedriskajā transportā izmantojamās atlaides plānots piešķirt vien vakcinētām personām, paudis vicemērs Vilnis Ķirsis (JV).

Jau ziņots, ka, lai izpildītu iepriekšējo valdības lēmumu sabiedriskā transporta uzņēmumi, kas saņem dotāciju no pašvaldības par pilngadīgu personu pārvadāšanu ar atlaidi, no 25. oktobra nevarēs piešķirt atlaidi cilvēkiem bez Covid-19 sertifikāta.

Lai to nodrošinātu, "Rīgas satiksme" ir sazinājusies ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) par datu apmaiņu. Tādējādi no 25. oktobra uzņēmums bija gatavs uzsākt e-talonu bloķēšanu tām pilngadīgām personām, kuras nav vakcinētas.