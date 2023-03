'Ātrās palīdzības' mediķi novēro narkotisko vielu lietotāju skaita strauju pieaugumu

Neatliekamās palīdzības mediķi novērojuši narkotisko vielu lietotāju skaita strauju pieaugumu, pavēstīja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) direktora vietniece neatliekamās medicīniskās palīdzības jautājumos Māra Dīriņa.

Viņa norādīja, ka šobrīd situācija valstī nav laba, jo no pieredzes un izsaukumu skaita redzams, ka narkotisko vielu lietotāju skaits strauji pieaug, kā arī izplešas šo vielu izplatība un pieejamība. Tikmēr paši narkomāni NMPD sacījuši, ka "viņiem vieglāk un lētāk ir nopirkt dažādas narkotiskās vielas, nekā kvalitatīvu alkoholu".

Tāpat NMPD darbinieki pēdējā laikā novērojuši, ka narkotisko vielu tirgū ienāk jaunas vielas, jau ar pavisam citu sastāvu, kas ir daudz bīstamākas to lietotājam.

"Ja šo jauno narkotisko vielu lietošanas deva ir bijusi neadekvāta, mēs diemžēl vairs nespējam palīdzēt, un gadījumi nereti beidzas letāli. Lielākoties šāda veida izsaukumos pacienti ir bezsamaņā, viņiem visiem praktiski ir apstājusies elpošana. Jā, ir arī speciāli medikamenti, ko izmantojam, lai šos cilvēkus glābtu, taču tie ne vienmēr uz jaunajiem narkotisko vielu paveidiem iedarbojas," skaidroja Dīriņa.

Vienlaikus viņa uzsvēra, ka narkotikas pārdozē ne tikai rūdīti narkomāni vai zem tilta dzīvojošie. Starp pārdozējušajiem bijusi arī kāda 25 gadus veca sieviete bērniņa gaidībās, 34.grūtniecības nedēļā.

Salīdzinot ar 2021.gadu, pērn izsaukumu skaits uz narkotisko vielu lietošanu ir būtiski pieaudzis – pagājušajā gadā tie bija vidēji 233 izsaukumi mēnesī, pretstatā 196 izsaukumiem 2021. gadā. Kopumā gada laikā izsaukumu skaits narkotisko vielu lietošanas dēļ pieauga gandrīz par 500 izsaukumiem. Līdzīga situācija vērojama arī šogad. Izsaukumu skaits uz narkotisko vielu lietošanu turpina pieaugt, un pašlaik tie vidēji ir 253 izsaukumi mēnesī jeb astoņi izsaukumi diennaktī.

Arī nāves no narkotisko vielu lietošanas NMPD etapā katru gadu ir vairāk. Salīdzinot ar 2021. gadu, pērn nāves gadījumu skaits pārdozēšanas dēļ bija uz pusi vairāk – tie bija 13 izsaukumi, kur cilvēku dzīvību glābt vairs nevarēja. Savukārt šā gada pirmos divos mēnešos saistībā ar narkotisko vielu lietošanu izdzisušas jau trīs cilvēku dzīvības, no kuriem vecākajam bija 35 gadi, bet divos gadījumos tie bija vien 17 gadus veci pusaudži. Dīriņa stāstīja, ka viens no viņiem narkotisko vielu lietošanas dēļ nomira pagājušajā nedēļā. Šo pusaudzi NMPD mediķiem neizdevās glābt pat pēc ilgstoši veiktiem reanimācijas pasākumiem.

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā (RPNC) uzskata, ka iemesls tam ir popularitāti guvušie sintētiskie opioīdi, īpaši nitazēnu grupas narkotikas. Centra Narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītāja Astrīda Stirna iepriekš informēja, ka izotonitazēns ir salīdzinoši jauns spēcīgs nitazēnu grupas sintētiskais opioīds – sevišķi bīstama narkotiskā viela, kas līdzinās morfīnam un fentanilam.

Ārste skaidroja, ka šīs narkotiskās vielas iedarbība uz cilvēka organismu ir īpaši spēcīga. Atkarības veidošanās potenciāls ir tāds pats kā morfīna gadījumā, bet viela ir 100 reižu spēcīgāka nekā morfīns. Tā kā viela ir tik stipra, tai ir ļoti liels pārdozēšanas risks, īpaši jau tādēļ, ka ne vienmēr atkarīgais zina, ko tieši viņš lieto, un kas ir nelegāli iegādātās vielas sastāvā.