Ātro Covid-19 testu veikšanu Bērnu slimnīcā plāno ieviest pakāpeniski

Informatīvajā ziņojumā iekļautos pasākumus, kas paredz uzsākt antigēnu testēšanu ambulatorajās ārstniecības iestādēs no 1. novembra, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca (BKUS) ieviesīs pakāpeniski, portālu "Delfi" informēja slimnīcas komunikācijas daļas vadītāja Līga Andžāne.

Respektējot mājsēdes periodā noteiktos pārvietošanās ierobežojumus, lai pēc iespējas mazinātu galveno Covid-19 izplatības ceļu – klātienes kontaktēšanos, arī Bērnu slimnīca šobrīd aktīvi strādā, lai būtiski samazinātu klātienes konsultācijas un iespēju robežās sniegtu tās attālināti. Vienlaikus Bērnu slimnīcā klātienē joprojām iespējams veikt visus plānotos izmeklējumus.

Slimnīca aicina vecākus būt saprotošiem un piekrist attālinātai konsultācijai, ja tāda tiek piedāvāta. Gadījumā, ja ārsts uzskatīs, ka ir nepieciešama vizīte klātienē, tā tiks noorganizēta, vadoties no slimnīcas iespējām un valstī noteiktajiem drošības pasākumiem ārkārtējās situācijas laikā.

Kā norādīja Andžāne, Bērnu slimnīca šobrīd vēl nav gatava pilnībā ieviest antigēnu testēšanu visiem ambulatorajiem pacientiem, kuru kopējā plūsma katru dienu ir aptuveni 1600 līdz 2000 cilvēku.

Gatavojoties vizītei Bērnu slimnīcā, vecāki tiek aicināti rūpīgi iepazīties ar mājaslapā publicēto informāciju, kas jāievēro, dodoties vizītē uz slimnīcu, kā arī pievērst īpašu uzmanību norādēm Bērnu slimnīcas atsūtītajā īsziņā, ko pacienta piederīgais saņem divas dienas pirms plānotās vizītes.

Kā skaidroja Andžāne, ja ambulatorajam pacientam veiktais antigēnu eksprestests izrādās pozitīvs, šim pacientam tiek veikts PĶR tests , paņemot iztriepi no deguna un rīkles, pacients nevar saņemt pakalpojumu un dodas atpakaļ uz mājām, kur turpmākās rūpes par viņu uzņemas ģimenes ārsts.

Savukārt, ja stacionāra pacientam veiktais antigēnu eksprestests izrādās pozitīvs, šim pacientam tiek veikts PĶR tests , paņemot iztriepi no deguna un rīkles. Tests tiek nosūtīts uz laboratoriju un pacients tiek izolēts, kamēr no laboratorijas tiek saņemti PĶR testa rezultāti. Turpmākā rīcība atkarīga no saņemtā rezultāta.

Jau ziņots, ka visās Latvijas ambulatorās ārstniecības iestādēs, kurās, saskaņā ar Veselības ministrijas (VM) informatīvo ziņojumu, no 1. novembra paredzēts visiem apmeklētājiem obligāti veikt Covid-19 ātro antigēna testu, šī prasība pirmdien vēl spēkā nestāsies, portālam "Delfi" ceturtdien sacīja VM preses pārstāvis Oskars Šneiders.

Šneiders portālam "Delfi" skaidroja, ka no 1. novembra "ātro" testēšanu īstenos atsevišķas ārstniecības iestādes pilotprojekta veidā, taču visās iestādēs šī prasība vēl obligāta nebūs. VM pārstāvis sacīja, ka "tie, kas redz, ka var tā darboties", tie arī nodrošinās šo eksprestestu veikšanu un iesaistīsies pilotprojektā, bet iestādes, kuras tam vēl nebūs gatavas – to vēl no pirmdienas nedarīs.

Viņš piebilda, ka iepriekš VM, piemēram, pilotprojektos bijusi pieredze ar Pļavnieku poliklīniku. Bet šoreiz nav tā, ka visām iestādēm, kas sniedz ambulatoros pakalpojumus, tagad būtu obligāti jāiesaistās. Būšot medicīnas iestādes, kas piedalās šajā pilotprojektā, būs, kas nē, viņš sacīja.