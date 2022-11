'Atrodi karogu' – jauniešus mudina pieteikties izglītojošās kiberdrošības sacensībās

Jaunieši vecumā no 16 līdz 24 gadiem aicināti reģistrēt savu dalību kibervides sacensībās #KiberPlēsis, kurās dalībniekiem būs iespēja izaicināt savas IT prasmes, kļūstot par kibertelpas varoņiem, risinot uzdevumus "Capture the Flag" (CTF) formātā, portālu "Delfi" informēja sacensību organizatori.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Konkursa mērķis ir Latvijas jauniešos — gan meitenēs, gan zēnos —, raisīt interesi un iedrošināt saistīt savu profesionālo karjeru ar perspektīvo kiberdrošības jomu.

Mūsdienu varoņi arvien biežāk ir sastopami tieši kibertelpā, tāpēc aicinu jauniešus izmantot šīs sacensības kā platformu savai izaugsmei," uzsver "Cyber Circle" dibinātājs un izpilddirektors Aleksandrs Orlovs.

Kā norāda "Cert.lv", šogad Latvijas kibertelpa izjūt līdz šim nepiedzīvotu spriedzi.

"Kiberdrošība ir viena no svarīgākajām jomām — virtuālajā telpā risinās sarunas, norit izglītības procesi, tā ir arī neatņemama biznesa un ražošanas sastāvdaļa — tādēļ prasmes šo vidi aizsargāt un izmantot droši ir ļoti svarīgas," norāda CERT.LV kiberdrošības eksperts un ilggadējs starptautisku kiberdrošības mācību dalībnieks un organizators Bernhards Blumbergs.

Par 2022. gada sacensību uzvarētāju kļūs prasmīgākais dalībnieks, kurš visveiksmīgāk pārvarēs organizatoru sagatavotos uzdevumus. Izvēlētais sacensību ietvars CTF jeb "Atrodi karogu" ir viens no populārākajiem tehnoloģiju derbija spēles formātiem kibervides un informācijas tehnoloģiju drošības jomā.

CTF sacensības ir ar izglītojošu mērķi veidots digitālu mīklu kopums tīmekļa, failu un lietotņu kodā, kur jāmeklē slēptas norādes un detaļas. Šo formātu iecienījuši "baltie" hakeri — tehnoloģiju eksperti un entuziasti, kuri atrod dažāda veida drošības ievainojamības un ziņo, lai tās novērstu un nākotnē uzlabotu drošu digitālo platformu darbu, ziņo organizatori

Kibersacensībām iespējams pietiekties šeit.

Sacensību #KiberPlēsis galvenais uzvarētājs iegūs vērtīgas balvas — jaunāko "Play Station", kā arī kiberdrošības apmācības un apmaksātas prakses vietas iespēju uzņēmumā "Cyber Circle".

Plānotas arī vērtīgas veicināšanas balvas pārējiem sacensību dalībniekiem, kuri uzrādīs labus rezultātus.

Sacensību sākums ir 2022. gada 11. novembrī. Tās būs pirmās šādas kibersacensības Latvijā.