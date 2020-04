Atsākas būvdarbi uz Jūrmalas šosejas

Otrdien, 21. aprīlī, pēc ziemas pārtraukuma plānots atsākt būvdarbus uz Jūrmalas šosejas (A10) posmā no gājēju tilta pie Rīgas robežas līdz pieejām Jūrmalas caurlaižu punktam (13,41.-19,25. km)," portālu "Delfi" informēja "Latvijas Valsts ceļi".

21. aprīlī divlīmeņu satiksmes mezglā ar Rīgas apvedceļu A5 (Salaspils–Babīte) satiksmei tiks slēgta nobrauktuve no Rīgas apvedceļa virzienā uz Jūrmalu. Bet trešdien, 22. aprīlī, satiksmei tiks slēgta arī nobrauktuve no Jūrmalas šosejas virzienā no Rīgas uz Babīti/Imantu. Līdz ar to Babītes iedzīvotāji izbraukšanai un iebraukšanai Babītē nevarēs izmantot Liepu aleju un Celtnieku ielu, būs jāizmanto Rožu iela.

Satiksmes organizācijai tiks izveidotas pa vienai apgriešanās vietai uz Jūrmalas šosejas pie Rīgas robežas un uz Rīgas apvedceļa pie Piņķiem.

Plānots, ka jūnijā uz Jūrmalas šosejas tiks slēgta viena brauktuve, satiksmi abos virzienos organizējot pa otru brauktuvi.

Jūrmalas šosejas pārbūve sākās pērn jūnijā un tās ietvaros līdz ziemas pārtraukumam ar reciklētu veco asfaltu tika pastiprināti ceļa pamati un ieklātas divas asfalta kārtas, atjaunotas septiņas nobrauktuves satiksmes mezglā ar Rīgas apvedceļu A5 (Salaspils–Babīte), kā arī pārbūvēts ceļa apgaismojums visā posma garumā. Šogad posmā paredzēts ieklāt asfalta virskārtu, sakārtot nomales, kā arī pabeigt atlikušo nobrauktuvju atjaunošanu un drošības barjeru uzstādīšanu.

Būvdarbus veic piegādātāju apvienība A.C.B. un "Binders" par līgumcenu 23 miljoni eiro (ar PVN), ko sedz valsts budžets. Darbus plāno pabeigt līdz šī gada septembrim.