Atsaucot valdes priekšsēdētāju, VARAM plāno mainīt savu pārstāvi Rīgas brīvostas valdē

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) plāno nomainīt savu pārstāvi Rīgas brīvostas valdē, liecina saskaņošanai nodotais rīkojuma projekts.

Līdz ar varas maiņu ministrijā ministra portfeli no "Latvijas attīstībai" pārstāvja Artūra Toma Pleša pārņēma "Apvienotā saraksta" (AS) politiķis Māris Sprindžuks. Jaunais ministrs tagad rosina no Rīgas brīvostas valdes locekļa amata atbrīvot Viesturu Zepu (LA) un viņa vietā likt uzņēmēju Edgaru Štelmaheru, kurš pēdējās Saeimas vēlēšanās kandidēja no AS saraksta Rīgā, taču netika ievēlēts. Štelmahers ir Rīgas domes deputāts, kur viņš tika ievēlēts no Latvijas Reģionu apvienības, kurai bija kopīgs saraksts ar Nacionālo apvienību.

Štelmahers ir arī SIA "New Rosme" un SIA "Funky Fish" valžu loceklis, tāpēc vienlaikus tiek lūgts ļaut viņam savienot esošos amatus ar darbu ostas valdē.

Rīgas ostas valdē ir četri valdes locekļi – ekonomikas ministra, finanšu ministra, satiksmes ministra un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra savulaik izvirzīti pārstāvji. Zeps pašlaik ir valdes priekšsēdētājs, bet valdē darbojas arī Gints Sīviņš, Baiba Bāne un Andris Ozoliņš.

VARAM norāda, ka Ostu likuma daļa, kas noteica Rīgas ostas valdes struktūru, ir zaudējusi spēku, savukārt Ostu likuma pārejas noteikumos neesot paredzēts regulējums, kas nosaka Rīgas brīvostas valdes sastāva iecelšanas mehānismu, līdz ar to radies normatīvā regulējuma iztrūkums.

"Administratīvā procesa likums nosaka, ka iestāde un tiesa nedrīkst atteikties izlemt jautājumu, pamatojoties uz to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvo aktu. Tās nedrīkst atteikties piemērot tiesību normu, pamatojoties uz to, ka šī tiesību norma neparedz piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti citi normatīvie akti, kas tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu. (...) Līdz ar to, lai ieceltu Rīgas brīvostas valdē vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra virzītu pārstāvi, jāizmanto spēkā esošais regulējums," vēsta VARAM, uzsverot, ka ministrs šādos apstākļos tomēr nolēmis virzīt jaunu pārstāvi Rīgas brīvostas pārvaldē – Štelmaheru.