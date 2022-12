Atsevišķās vietās Rīgā no piektdienas atļauts atrasties uz ledus

No piektdiens, 16. decembra, atsevišķās vietās Rīgas pašvaldības teritorijā ir atļauts atrasties uz ledus, liecina Rīgas Pašvaldības policijas (RPP) izplatīts paziņojums.

Rīgas dome iepriekš no 24. novembra aizliedza atrasties uz Rīgas administratīvajā teritorijā esošo ūdenstilpju un jūras piekrastes ūdeņu ledus. Taču līdz ar 16. decembri atļauts atrasties uz konkrētu ūdenstilpju ledus.

Līdz ar to šobrīd uz ledus drīkst atrasties Ķengaraga dīķī (izņemot 70 metru attālumā no Daugavas ietekas), ūdenstilpēs Vladimira Kudojara parkā, Mazjumpravas muižas dīķī (izņemot 50 metru attālumā no Daugavas ietekas), Bābelītī, Dambjapurva ezerā, Gaiļezerā (ne tālāk par 70 metriem no krasta līnijas), Velnezerā un Vecdaugavas posmā no Vabu ielas 13 līdz Mangaļsalas prospektam.

Tāpat uz ledus atļauts atrasties Ķīšezera posmos no Ostas prospekta 11D līdz Brēmenes ielai 20 – ne tālāk par 100 metriem no krasta līnijas un Pils kaktā starp Makšķernieku ciematu un Igates ielu 1 – ne tuvāk par 200 metriem no Juglas upes ietekas Ķīšezerā.

Šāda atļauja attiecināta uz arī Māras dīķī (izņemot 250 metru attālumā no Mārupītes ietekas un 70 metru attālumā no Friča Brīvzemnieka ielas un Ojāra Vācieša ielas krustojuma), kā arī Juglas ezera posmos no Ulža ielas 21 līdz Mākoņu ielai 1A (Lielloka līcis) – ne tālāk kā 200 metrus no krasta līnijas, no Mākoņu ielas 1 līdz Berģu ielai 168 (Melluksis) – ne tālāk kā 100 metru no krasta līnijas, no Strazdumuižas ielas 16 līdz Smilškalnu ielai 5 – ne tālāk par 150 metriem no krasta līnijas.

Uz ledus atļauts atrasties arī Strazdupītes posmā no Brīvības gatves 417A līdz Vidzemes alejai 1 (izņemot tuvāk par 300 metriem no dzelzceļa tilta) un Ziemeļupē pie SIA "Rīgas ūdens" bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva" – ne tālāk kā 100 metrus no krasta līnijas, izņemot 100 metru attālumā no ietekas Buļļupē.

Tāpat šāda atļauja attiecināta uz līci Juglas kanālā pie Jaunciema gatves 8F (izņemot 150 metru attālumā no ietekas Juglas kanālā).

RPP arī nodrošinājusi arī "Ledus karti", kurā iespējams atrast vietas, kur drīkst atrasties uz ledus.

RPP atgādina, ka atbildība par atrašanos uz ledus vietās, kur tas nav atļauts, ir noteikta Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Par likuma pārkāpumu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 100 eiro.