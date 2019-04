Atskaņas pēc 'Rigvir' svītrošanas: karantīna lietirgotavā un akadēmiķa Kalviņa uzstāšanās

Zāļu "Rigvir" reģistrācijas apliecības turētājam SIA "Latima" būs jāatlīdzina valstij nekvalitatīvo zāļu kompensēšanai izlietotais valsts finansējums, atbilstoši Nacionālā Veselības dienesta (NVD) sniegtajai informācijai liecina jaunākais pavērsiens "Rigvir" sāgā. Šo zāļu izplatīšanas aizliegums un svītrošana no valsts kompensējamo zāļu saraksta raisījusi atskaņas arī sociālajos tīklos. Popularitāti izpelnījies ieraksts ar Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekļa Ivara Kalviņa viedokli, kam sekoja Zāļu valsts aģentūras (ZVA) atbilde.

Jau vēstīts, ka šā gada 29. martā ZVA saņemtie Lielbritānijas oficiālās zāļu kvalitātes kontroles laboratorijas zāļu paraugu rutīnas testēšanas rezultāti atklāja, ka zāļu "Rigvir šķīdums injekcijām" sastāvā ir mazāks vīrusa daudzums nekā apstiprināts, šīs zāles reģistrējot. "ZVA rīcībā nav informācijas par šo zāļu efektivitāti ar mazāku vīrusa daudzumu par reģistrācijas dokumentācijā norādīto minimālo daudzumu, līdz ar to tika pieņemts lēmums apturēt "Rigvir" izplatīšanu līdz neatbilstības cēloņa noskaidrošanai un novēršanai," skaidroja aģentūra.

Tagad "Rigvir" vairs nav ne tikai valsts kompensējamās zāles pacientiem ar ļaundabīgas ādas melanomas diagnozi, bet šos medikamentus arī nevar par pilnu maksu iegādāties aptiekās ne Latvijā, ne ārvalstīs. Iestādes iesaka pacientiem, kuri "Rigvir" lietojuši, vērsties pie sava ārstējošā ārsta, lai saņemtu informāciju par turpmāko piemērotāko terapijas veidu.

Latvijas lielākajā zāļu lieltirgotavā "Recipe plus" portāls "Delfi" uzzināja, ka šīm zālēm ir piemērota karantīna līdz tālākiem norādījumiem. "Lieltirgotava kā zāļu vairumtirgotājs, sekojot uzraugošo institūciju norādījumam, "Rigvir" izplatīšanu ir apturējusi atbilstoši normatīvajiem aktiem," norādīja uzņēmuma pārstāve Līga Ribkinska.

Tikmēr sociālajā tīklā "Facebook" pēdējās nedēļās laikā vairāk nekā četrarpus tūkstošu lietotāju dalījušies ar uzņēmuma "Memory water" dibinātāja Jāņa Pļaviņa 29. marta ierakstu ar klāt pievienotu video, kurā par "Rigvir" izsakās Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis Ivars Kalviņš. Viņam joprojām pieder 3% kapitāldaļu uzņēmumā "Rigvir," liecina "Lursoft" dati. 23. martā Kalviņš ar lekciju uzstājās "Memory water" pašizaugsmes festivālā "#Mainām Pasauli" – tā par šī video tapšanu portālu "Delfi" informēja uzņēmumā.

"Lielajām firmām ir viens uzdevums – nepielaist neko jaunu tirgū. Te ir piemērs, kā izēda Latvijas vienu no dižākajiem pretvēža sasniegumiem "Rigvir" no tirgus, apēda, mierīgi, pasūtījumu izpildīja attiecīgās amatpersonas," video vēstīja Kalviņš. "Tagad šo zāļu Latvijā nav, nebūs respektīvi. To paguva iznīcināt."

Šī lekcija notika tieši nedēļu pirms iestādes pieņēma lēmumu par "Rigvir" izplatīšanas aizliegumu, un dažas dienas pēc tam, kad 19. martā pats uzņēmums "Rigvir grupa" informēja medijus par lēmumu uz laiku apturēt zāļu "Rigvir" izplatīšanu, to pamatojot ar finanšu apsvērumiem, proti, zāļu izplatīšanas Latvijā nerentabilitāti.

Portāls "Delfi" uzrunāja Kalviņu saistībā ar "Rigvir" izplatīšanas apturēšanu, taču viņš interviju atteica, sakot, ka šis jautājums ir tik daudz medijos apspriests, ka viņš vairs tam neredzot jēgu.

Arī "Rigvir grupas" pārstāve Kristīne Jučkoviča no plašākiem komentāriem par uzņēmuma tālākajiem plāniem atturējās, vien norādīja: "ja tiks konstatēts, ka valsts apmaksājusi neatbilstošas kvalitātes zāles, protams, ka uzņēmums atmaksās valsts izlietoto naudu".

ZVA savā "Facebook" profilā drīz vien "Memory water" dibinātāja ierakstam veltīja atbildes ierakstu: "Latvijas farmaceitiskiem uzņēmumiem ir iespējas attīstīt savus produktus labāk, nekā "Tas, ka Tu to nevari pierādīt, nenozīmē, ka tas neeksistē!"".

ZVA arī atgādināja, ka Lielbritānijas nacionālā zāļu kvalitātes kontroles laboratorija, izmantojot apstiprināto "Rigvir" kvalitātes kontroles metodi, ir konstatējusi, ka zāļu saturs nav atbilstošs tam, kas ir reģistrēts. ""Rigvir reģistrācijas īpašniekiem ir iespēja kvalitātes defektu novērst un turpināt savu darbību. Aicinām sociālo tīklu lietotājus nedalīties ar maldinošu informāciju," tā "Facebook" ierakstā norādīja iestāde.

Ņemot vērā, ka ZVA pierādītas neatbilstības konstatēja četrās "Rigvir" zāļu sērijās, par nekvalitatīvajām zālēm atmaksa valsts budžetā ir jāveic par minēto sēriju zālēm, kuru iegādes izdevumi kompensēti no valsts budžeta līdzekļiem, informē NVD.

Cik liela naudas summa uzņēmumam valstij par valsts kompensētajām zālēm jāatmaksā, NVD portālam "Delfi" nevarēja atbildēt. NVD veicot precizējošus aprēķinus attiecībā uz izlietotajiem līdzekļiem neatbilstošo "Rigvir" zāļu sēriju apmaksā.

Tagad arī ieskanas jautājums, vai zāles "Rigvir" tiks izņemtas no Latvijas Zāļu reģistra. ZVA informē, ka 2018. gada maijā zāļu "Rigvir" reģistrācijas uzturēšanai reģistrā ZVA noteikusi virkni nosacījumu, kas saistīti ar zāļu reģistrācijas dokumentācijas pilnveidošanu atbilstoši šī brīža prasībām. "Šobrīd uzņēmums, kas zāles ir reģistrējis SIA "Latima", nav nodrošinājis savlaicīgu nosacījumu izpildi, tādēļ tiks lemts par zāļu reģistrācijas apturēšanu. Savukārt laboratorijas testu rezultāti kalpoja par pamatu tūlītējai rīcībai saistībā ar zāļu izplatīšanas apturēšanu. Uzņēmumam ir jānovērš visi konstatētie trūkumi, kas saistīti ar zāļu reģistrācijas dokumentāciju un kvalitātes neatbilstību," norāda ZVA.

Tāpat arī ZVA izplatījusi skaidrojumu saistībā ar Latvijas Onkologu asociācijas 2017. gadā paustajām šaubām saistībā ar "Rigvir". ZVA skaidro, ka asociācija tolaik izteica šaubas par sākotnējo pierādījumu bāzi zāļu efektivitātei nevis šo zāļu kvalitātei. ZVA lūgusi asociācijai sniegt gan informāciju par zāļu neefektivitāti, gan informāciju par ārstēšanas praksi, kas var kalpot par pamatu papildu efektivitātes pierādījumu pieprasīšanai no uzņēmuma. Šāda informācija netika no asociācijas saņemta, norāda iestāde.