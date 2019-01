Atskats vēsturē: Latvijas romu traģēdija, Rēzeknes nopostīšana un lietuviešu varoņi Kurzemē

Pilnīgu romu genocīda izpēti Latvijā līdz šim ir apgrūtinājis dokumentāru vēstures avotu trūkums, jo nacistu okupācijas varas oriģināldokumenti līdz mūsdienām ir saglabājušies tikai fragmentāri, tādēļ pētniecībā jāizmanto ar lielu kritikas devu vērtējamie pēckara Latvijas PSR Ārkārtējās komisijas materiāli un padomju drošības iestāžu notiesāto Latvijas iedzīvotāju krimināllietas, uzsver Neiburgs.

Īpaša loma un vieta romu likteņa izšķiršanā nacistu okupācijas laikā bija Talsu apriņķim un tā latviešu amatpersonām – pateicoties viņu godaprātam, šeit dzīvību nezaudēja neviens čigāns. "Vēl šodien dzīva ir leģenda par Sabiles pilsētas galvu Mārtiņu Bērziņu, kurš burtiski pēdējā brīdī ieradās čigānu eksekūcijas vietā Sventes priedulājā ar speciālu dokumentu, ar kuru bijis noteikts, ka uz vietas dzīvojošie čigāni nav nogalināmi," raksta Neiburgs.

Tas no nošaušanas izglābis vairāk nekā 200 Talsu apriņķa čigānus, kuri jau stāvējuši pašu izraktas bedres priekšā (viņiem tika melots, ka tā paredzēta, lai pārapbedītu pirms tam netālu nošautos ebrejus), un viens no viņiem, Kristaps Kleins, saņēmis atļauju izpildīt savu pēdējo vēlēšanos, ilgi un smeldzīgi dziedājis kādu čigānu dziesmu, kurai beidzoties uz motocikla (citās liecībās – uz velosipēda vai pat zirga mugurā) ieradies Sabiles pilsētas galva un apturējis plānoto nošaušanu.

Padomju laikā bijušais Sabiles mērs Bērziņš pat divreiz brīnumainā kārtā paglābās no izsūtīšanas uz Sibīriju. Pirmoreiz drīz pēc kara beigām, kad viņš jau bija aizvests uz cilvēku savākšanas punktu Matkulē, viņu izglāba Ieva Vulfarte, kuras vīru, gaļas tirgotāju, ebreju, savulaik no nāves bija pasargājis pats Bērziņš, bet otrreiz, 1949. gadā, no deportācijas uz Sibīriju Bērziņu izglāba Sabiles čigāni, kas, skaļi kliegdami un protestēdami, burtiski izrāva viņu no smagās automašīnas kravas kastes, kurā atradās apcietinātie.

Barbariskā Rēzeknes bombardēšana

"Ilgus pēckara gadus noklusēta un daudziem vēl arī šodien nezināma ir palikusi padomju aviācijas 1944. gada Lieldienu priekšvakarā veiktā Rēzeknes bombardēšana. Tās laikā tika nogalināti gandrīz simts nevainīgu civiliedzīvotāju, sagrauta ievērojama pilsētas daļa, un bez pajumtes palika vairāki tūkstoši iemītnieku," grāmatā "Grēka un ienaida liesmās! Latvijas Otrā pasaules kara stāsti" raksta Neiburgs.

1944. gada pavasarī un vasarā PSRS un Vācijas karaspēku frontes līnija nenovēršami tuvojās un sasniedza arī Latvijas teritoriju. Kara laikā Rēzekne piedzīvoja 11 padomju aviācijas uzlidojumus, no kuriem vissāpīgākā bija bombardēšana 1944. gada 6. un 7. aprīļa naktī, kas izpostīja līdz 80% pilsētas. Pēc aculiecinieku nostāstiem, pilsētas degošā atblāzma bijusi redzama pat 90 kilometrus attālajā Daugavpilī. Pēc aptuvenām aplēsēm, dzīvību Rēzeknes bombardēšanā zaudēja 70–100 cilvēku.