Attālināto mācību un darba laikā 'Sadales tīkls' organizē potenciālu bojājumu novēršanu

Lai gan ārkārtējā situācija valstī ir beigusies, tomēr epidemioloģiskās drošības dēļ aizvien ir daļa skolēnu, kuri mācās attālināti. Liels bija kādas "Delfi" lasītājas pārsteigums par saņemtu ziņu, ka darba dienā aptuveni sešas stundas dzīvoklī nebūs elektrības, jo elektrotīklā tiks veikta potenciāla bojājumu novēršana. Uzņēmumā "Sadales tīkls" skaidro, ka citā laikā šos darbus veikt aizliedz valdības noteikumi, tāpēc aicina klientus būt saprotošiem.

"Sadales tīkla" ziņā klientam minēts, ka pēc aptuveni divām nedēļām, darba dienā, no pulksten 10 līdz 16 dzīvoklī nebūs elektrības, jo uzņēmums veiks potenciālu bojājumu novēršanu. Konkrētajā dzīvoklī attālinātas mācības norit diviem skolēniem, no kuriem viens ir 12. klases skolēns. Attālināti strādā arī viens no vecākiem.

Lai gan ziņa par plānotajiem darbiem saņemta laicīgi un būtu iespējams tam sagatavoties, tomēr remontdarbu dienā mācības un darbu organizēt, piemēram, radu vai draugu dzīvesvietās nedrīkstēs, jo patlaban epidemioloģiskās drošības dēļ ir aizliegts iekštelpās pulcēties divām mājsaimniecībām.

"Tagad finiša taisnē ir mācības, pārbaudes darbi, vienam skolēnam piektdienas ir tieši visgarākās mācību dienas," portālam "Delfi" raksta neapmierinātā aculieciniece.

Uzņēmumā "Sadales tīkls" informē, ka norādītais laika posms ir maksimālais pārtraukuma laiks, kas var būt nepieciešams ieplānoto darbu veikšanai.

""Sadales tīkla" darbinieki apzinās, ka pandēmijas apstākļos norit gan attālinātās mācības, gan darbs, tāpēc plānveida darbus veic iespējami operatīvi, rūpējoties, lai elektroapgādes pārtraukums klientiem ir iespējami īss," norāda uzņēmuma pārstāve Alīna Kozlovska.

Darbus organizēt vēlāk vai brīvdienās aizliedz Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi, kuros noteikts, ka nav pieļaujams dzīvojamo ēku elektropadeves atslēgums diennakts tumšajā laikā un ilgstošs atslēgums brīvdienās.

Uzņēmums aicina klientus būt saprotošiem, jo elektrotīkla remonta un modernizācijas darbi ļaus novērst elektrotīkla avāriju riskus nākotnē.

Ja par plānotu elektroapgādes pārtraukumu klienti tiek savlaicīgi informēti un var to ieplānot, tad avārijas bojājuma gadījumā elektroapgādes pārtraukums ir negaidīts un pēkšņs, kā arī bojājuma novēršanas laiks ir neprognozējams.

Gatavojoties plānotam elektroapgādes pārtraukumam, uzņēmums aicina iedzīvotājus uzlādēt ikdienā izmantojamās elektroierīces, tostarp tehniku (datorus, planšetdatorus u.c.), kas nepieciešama attālinātajās mācībās un darba pienākumu veikšanai.

Klientiem, kuriem ir izteikti svarīga elektroapgādes nepārtrauktība (piemēram, tiek izmantotas īpaši jutīgas elektroiekārtas u.c.), "Sadales tīkls" rekomendē apsvērt nepārtrauktās barošanas papildiekārtu jeb UPS ieviešanu. Uzņēmumiem un organizācijām, kuriem ikdienā ir svarīgi parūpēties par darba procesu nepārtrauktību (piemēram, ražošanas procesi), ieteicams apsvērt arī autonoma ģeneratora ieviešanu.

AS "Sadales tīkls" visā Latvijā uztur elektrotīklu ar kopgarumu aptuveni 93 000 kilometri, un uzņēmuma atbildībā ir visā valstī nodrošināt kvalitatīvu un drošu elektroapgādi, kas nav iespējams bez regulāriem elektrotīkla remonta un modernizācijas darbiem.