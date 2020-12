'Attīstībai/Par!' frakcija vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amatam virza Artūru Tomu Plešu

Partiju apvienības "Attīstībai/Par!" frakcija vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amatam virza 13. Saeimas deputātu, "Attīstībai/Par!" frakcijas priekšsēdētāja vietnieku Artūru Tomu Plešu, kurš šobrīd kā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) parlamentārais sekretārs uztur saikni starp ministriju un Saeimu, portāls "Delfi" uzzināja partijā.

Partijas preses paziņojumāc citēts Plešs, kurš norādījis, ka jaudīgas, modernas un cilvēkiem atvērtas pašvaldības ir viens no administratīvi teritoriālās reformas mērķiem, un tas ir arī viņa redzējums par līdzsvarotāku valsts attīstību. "Nākotne pieder videi draudzīgai un vienlaikus arī digitālai sabiedrībai, uz kuru virzās gan Eiropa, gan Latvija. Esmu dzimis neatkarīgā Latvijā, vēlos politikā ienest jaunas vēsmas un enerģiju," atzīmējis Plešs.

Partijā norādīja, ka Pleša prioritātes amatā būtu jaunā Pašvaldību likuma pieņemšana Saeimā, Latvijas virzība uz klimatneitralitāti un Eiropas zaļo kursu, tostarp depozīta sistēmu ieviešana, kā arī darbs pie valsts digitālās transformācijas.

Saeimā Plešs vada Administratīvi teritoriālās reformas komisiju, kas parlamentā skatīja un virzīja administratīvi teritoriālo reformu.

Plešs apstiprināšanas gadījumā ir iecerējis aicināt par VARAM parlamentāro sekretāri Daci Bluķi, kura kopš 2019. gada janvāra kā parlamenta deputāte strādāja Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijā.

Bakalaura grādu Plešs ieguvis Rīgas Tehniskajā universitātē transportbūvē, maģistra grādu - pilsētu un reģionu inženierekonomikā.

Viņš dzimis 1992. gada 4. janvārī Bauskā. Ja Saeima apstiprinās viņu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amatā, viņš būs gados visjaunākais valdības ministrs un viens no jaunākajiem ministriem Latvijas vēsturē.

Jau vēstīts, ka šī gada 12. novembrī līdzšinējais VARAM ministrs Juris Pūce (AP) no ministra amata nolēma atkāpties pēc tam, kad publiski sameloja, ka nav izmantojis vai nopietni lūdzis partijas biedriem sarūpēt viņam Rīgas domes deputāta autostāvvietu caurlaidi.

Pūces bijušais partijas biedrs Māris Mičerevskis paziņoja, ka Pūce viņam prasījis sagādāt Rīgas domes deputāta autostāvvietu caurlaidi, taču Pūce taisnojās, ka tas esot bijis tikai joks.

Nākamajā dienā Pūce tomēr atzina, ka tas nav bijis joks, un ka viņš ir samelojis un tādā veidā pieļāvis kļūdu, par kuru viņam tagad kauns.

"Es par savu rīcību patiesi atvainojos un to no sirds nožēloju. Es esmu kļūdījies Rīgas pašvaldības autostāvvietu jautājumā, esmu patiesi izdarījis ļoti neveiksmīgu izvēli. Es esmu maldinājis savus kolēģus un Latvijas sabiedrību," pauda Pūce, paziņojot par atkāpšanos no ministra amata.

Patlaban Pūce ieņem deputāta amatu 13. Saeimā.