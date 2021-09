'Attīstībai/Par!' ietilpstošās partijas vēl pārdomās par kopīgu startu 14.Saeimas vēlēšanās

Partiju apvienību "Attīstībai/Par!" (AP) veidojošās partijas vēl domā par to, vai 14.Saeimas vēlēšanās startēt no vienota saraksta, izriet no AP Saeimas frakcijas priekšsēdētāja Jura Pūces (LA/AP) paustā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lēmumu par minēto apvienības dalībniekiem iecerēts pieņemt tuvākajā laikā, piebilda Pūce.

Iepriekš izveidotā sarunu darba grupa, kurā bija pārstāvji no visām trim apvienību veidojošajām partijām, rekomendēja vēlēšanās startēt kopā, pastāstīja Pūce.

Vaicāts par savu nostāju, politiķis pauda atbalstu tam, ka tiek saglabāta trīs partiju apvienība, kas kopīgi startētu parlamenta vēlēšanās.

Politiķis uzvēra, ka jau iepriekšējās vēlēšanas parādīja, ka apvienības "Attīstībai/Par!" izveidošana bija ļoti veiksmīga izvēli un katra no partijām ir papildinājusi viena otru.

AP veido partijas "Kustība "Par!"", "Latvijas attīstībai" un "Izaugsme".

14. Saeimas vēlēšanas paredzētajās 2022. gada rudenī.