Auduma sejas masku vietā vajadzētu lietot drošākus sejas aizsegus, aicina Kariņš

Auduma sejas masku vietā vajadzētu lietot ķirurģiskās maskas vai FFP2 respiratorus, pirmdien pēc sadarbības sanāksmes pavēstīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Lai arī netiek plānots Covid-19 pārvaldības regulējumā noteikt pienākumu atteikties no auduma sejas masku lietošanas, Ministru prezidents iesaka sabiedrībai atteikties no auduma sejas maskām, to vietā lietojot ķirurģiskās sejas maskas vai FFP2 respiratorus.

"Skaidrs, ka drēbju maskai nav tāda efekta kā ķirurģiskajām maskām, savukārt ķirurģiskajām maskām nav tik laba efekta kā FP2 respiratoriem. Mans ieteikums ir virzīties prom no drēbju maskām," aicināja Kariņš.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (AP) piebilda, ka medicīniskās maskas vai FFP2 respiratori daudz vairāk pasargā no Covid-19 izplatīšanās, nekā daudzreiz lietojamās sejas maskas.