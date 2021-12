Augstākā saslimstība ar Covid-19 aizvien Gulbenes un Ķekavas novados

Augstākais saslimstības līmenis ar Covid-19 Latvijā joprojām ir Gulbenes un Ķekavas novados, turklāt Gulbenē turpinās tā kāpums, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Divu nedēļu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir sarukusi līdz 572,6 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Gulbenes novadā šis līmenis tiek pārsniegts vairāk nekā divas reizes un aizvadītās dienas laikā ir palielinājies no 1355,8 līdz 1386,4 gadījumiem, liecina aģentūras LETA aprēķini.

Vidējais saslimstības līmenis valstī uz pusi pašlaik tiek pārsniegts arī Ķekavas novadā, kur divu nedēļu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju ir 881,1 gadījumi.

Kopumā vidējais saslimstības līmenis valstī tiek pārsniegts 14 pašvaldībās un bez minētajiem diviem novadiem tas augstāks ir arī Olaines, Siguldas un Cēsu novadā, Jelgavā, Liepājā, Daugavpilī, Salaspils novadā, Rīgā, Talsu, Jelgavas, Ventspils, Alūksnes un Ogres novadā.

Divu nedēļu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā dienā atklātā kopumā 712 Covid-19 inficēšanās gadījuma 35% jeb 247 ir reģistrēti Rīgā. Pēdējās 14 dienās saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir samazinājies līdz 3793 cilvēkiem.

Daugavpilī vakar ir atklāti 33 jauni saslimušie, Jelgavā - 34, Cēsu novadā - 27, Gulbenes novadā - 24, Jēkabpils un Siguldas novadā - katrā 22, Liepājā un Ogres novadā - katrā 21, bet virknē citu pašvaldību reģistrēts mazāks jaunu saslimušo skaits. Tikai Rēzeknē nav atklāts neviens jauns saslimušais.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 3793, Daugavpilī - 524, Liepājā - 468, Jelgavā - 382, Ogres novadā - 330, bet Cēsu novadā - 311 iedzīvotāji.

Lai gan vairumā Latvijas pašvaldību pēdējo divu nedēļu laikā reģistrētais inficēto kopskaits vakardienas laikā ir sarucis, astoņās pašvaldībās tas ir pieaudzis, tostarp visvairāk Gulbenes novadā - par sešiem iedzīvotājiem.

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 140 ir vecumā no no desmit līdz 19 gadiem, 115 - vecumā no 30 līdz 39 gadiem, tāpat 115 - vecumā no 40 līdz 49 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Pēdējo divu nedēļu laikā saslimušo kopskaits vislielākais ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem - 1905 saslimušie.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 712 Covid-19 gadījumi un reģistrēti 19 Covid-19 pacientu nāves gadījumi, liecina SPKC apkopotie dati.

Divu nedēļu kumulatīvās saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pagājušās diennakts laikā sarucis no 599,5 līdz 572,6 gadījumiem. Pēdējo reizi šis rādītājs zemāks par 600 bija šī gada 3.oktobrī, kad tas bija 585,3.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 slimniekiem 423 jeb 59,4% bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 289 bija vakcinējušies.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēks bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, viens vecumā no 50 līdz 59 gadiem, viens bija 60 līdz 69 gadus vecs, septiņi - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, pieci - vecumā no 80 līdz 89 gadiem, četri - vecumā no 90 līdz 99 gadiem. Līdz šim kopumā reģistrēti 4232 Covid-19 pacientu nāves gadījumi, savukārt iepriekšējās 14 dienās mirušo kopskaits ir 331.

No pagājušajā diennaktī mirušajiem ar Covid-19 inficētajiem visi bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 11 014 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bija 6,5%.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka ar Covid-19 saslimušo kopskaits pēdējās divās nedēļās sarucis līdz 10 841 cilvēkam, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem. Pēdējo reizi šis rādītājs zem 11 000 robežas bija 2.oktobrī.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 255 402 cilvēkiem.