Augstākā saslimstība ar Covid-19 - Ventspils pusē, Madonas novadā un Liepājā

Augstākais saslimstības līmenis ar Covid-19 Latvijā pašlaik ir Ventspilī un Ventspils novadā, Madonas novadā un Liepājā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.

Divu nedēļu kumulatīvā saslimstība Latvijā pašlaik ir 515,8 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Ventspils novadā aizvadītās dienas laikā saslimstības līmenis ir samazinājies no 955,7 līdz 909,3 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju, Madonas novadā tas ir samazinājies no 878,3 līdz 833 gadījumiem, Ventspilī samazinājies no 791,1 līdz 716,2 gadījumiem, bet Liepājā saglabājies 690,1 līmenī, liecina aģentūras LETA aprēķini.

Kopumā vidējais saslimstības līmenis valstī tiek pārsniegts 15 pašvaldībās, un bez minētajiem novadiem tas augstāks ir arī Dienvidkurzemes, Salaspils, Ķekavas, Ropažu novados, Rīgā, Ādažu un Mārupes novados, Jelgavā, Saulkrastu, Valmieras novados un Jūrmalā.

Divu nedēļu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, ka ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā dienā atklātajiem 954 Covid-19 inficēšanās gadījumiem 63% jeb 77 ir reģistrēti Rīgā. Ropažu novadā atklāti astoņi gadījumi, bet Daugavpilī un Kuldīgas novadā pa četriem jauniem gadījumiem.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 3841, Liepājā - 469, Daugavpilī - 357, Jelgavā - 324, Valmieras novadā - 295 un Ogres novadā - 281.