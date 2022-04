Augstākais saslimstības līmenis ar Covid-19 pašlaik ir Latgalē

Augstākais saslimstības līmenis ar Covid-19 pašlaik ir Daugavpilī, Preiļu novadā un Rēzeknē, liecina Slimību profilakses un kontroles centra dati.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Divu nedēļu kumulatīvā saslimstība Latvijā kopumā ir samazinājusies līdz 1430,7 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju un šis līmenis tiek pārsniegts 18 Latvijas pašvaldībās.

No pašvaldībām pirmajā vietā ir Daugavpils, kur 14 dienu saslimstība ar Covid-19 uz 100 000 iedzīvotāju aizvadītās dienas laikā bija 2459,5 gadījumi, seko Preiļu novads ar 2422,6 gadījumiem un Rēzekne ar 2399,5 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

Bez minētajām pašvaldībām saslimstības līmenis ar Covid-19 augstāks nekā valstī vidēji ir arī Jēkabpils un Alūksnes novadā, Ventspilī, Līvānu, Ludzas un Augšdaugavas novadā, Liepājā, Madonas, Rēzeknes, Krāslavas, Varakļānu, Kuldīgas, Gulbenes, Valkas un Ādažu novadā.

Viszemākā saslimstība savukārt ir Bauskas novadā - 684,9 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.

Divu nedēļu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kas ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No pagājušajā diennaktī atklātā 1401 Covid-19 inficēšanās gadījuma 30% jeb 421 ir reģistrēts Rīgā. Daugavpilī ir atklāti 137 jauni saslimušie, Jēkabpils novadā - 55, bet virknē citu pašvaldību reģistrēts mazāks jaunu saslimušo skaits.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 8321, Daugavpilī - 1983, Liepājā - 1226, Jēkabpils novadā - 938, Ogres novadā - 763, Ventspilī - 733 iedzīvotāji.

No pirmdien atklātajiem inficētajiem 264 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 222 ir vecumā no 60 līdz 69 gadiem, 203 - vecumā no 40 līdz 49 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Jau vēstīts, ka atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) datiem Latvijā pagājušajā diennaktī reģistrēts 1401 jauns inficēšanās ar Covid-19 gadījums, kā arī saņemtas ziņas par deviņiem mirušajiem.

Kopumā pagājušajā diennaktī laboratoriski veikti 6717 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 20,9% bija pozitīvi, dienu iepriekš attiecīgais rādītājs bija 15%.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā sarucis no 1610,9 līdz 1430,7 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Tāpat turpināja samazināties septiņu dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju - no 598,8 līdz 519,8.

No saņemtajiem ziņojumiem par deviņiem mirušajiem viens cilvēks bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, divi cilvēki bija vecumā no 70 līdz 79 gadiem, viens cilvēks bija vecumā no 80 līdz 89 gadiem un pieci cilvēki bija vecumā no 90 līdz 99 gadiem. No mirušajiem četri bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeidzis, bet pieci bija vakcinēti.