Augstas amatpersonas ieradīsies Rīgā – galvaspilsētā ierobežos satiksmi

Saistībā ar Ungārijas Nacionālās asamblejas priekšsēdētāja Laslo Kevēra un Igaunijas premjerministres Kajas Kallasas oficiālajām vizītēm Latvijā vairākās ielās Rīgā trešdien un piektdien ierobežos satiksmi, portālu "Delfi" informēja Rīgas dome.

Saistībā ar Kevēra oficiālo vizīti Latvijā trešdien, 13. oktobrī, no pulksten 7 līdz pulksten 11 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Aspazijas bulvāra kreisajā pusē, 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Teātra ielu un Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra labajā pusē, kā arī 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Smilšu ielu.

Nepieciešamības gadījumā tiks ierobežota vai īslaicīgi slēgta transportlīdzekļu satiksme un velosipēdistu un gājēju kustība:

pie ēkas Mūkusalas iela 3;

pie ēkas Alberta ielā 12;

pie ēkas Jēkaba ielā 11;

pie ēkas Elizabetes ielā 13;

pie ēkas Tērbatas ielā 2;

pie ēkas Rātslaukumā 7;

Aspazijas bulvārī un Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī pie Brīvības pieminekļa un Brīvības laukumā;

pie ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 11a;

pie ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 10/12;

pie ēkas Baznīcas ielā 20/22.

Savukārt 14. oktobrī savu pirmo darba vizīti jaunais Igaunijas prezidents Alars Kariss aizvadīs Latvijā. Darba vizītē Igaunijas prezidents Rīgas pilī tiksies ar Latvijas Valsts prezidentu Egilu Levitu, lai pārrunātu Latvijas un Igaunijas aktuālos jautājumus divpusējās attiecībās, reģionālajā sadarbībā, Eiropas Savienības un NATO dienaskārtībā. Satiksmes ierobežojumi viņa vizītes laikā vēl nav noteikti.

Savukārt piektdien, 15. oktobrī, Latviju oficiālā vizītē apmeklēs Igaunijas premjerministre Kallasa, tāpēc tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana no 14. oktobra pulksten 18 līdz 15. oktobra pulksten 10 Teātra ielā, posmā no Aspazijas bulvāra līdz Vaļņu ielai.

Tāpat transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana būs aizliegta 15. oktobrī no pulksten 7 līdz pulksten 18.30 Brīvības bulvāra labajā pusē, posmā no Baumaņa skvēra līdz Elizabetes ielai un 15. oktobrī no pulksten 7 līdz pulksten 11 Aspazijas bulvāra kreisajā pusē, 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Teātra ielu un Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra labajā pusē, kā arī 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Smilšu ielu.

Nepieciešamības gadījumā tiks ierobežota vai īslaicīgi slēgta transportlīdzekļu satiksme un velosipēdistu un gājēju kustība:

pie ēkas Aspazijas bulvārī 22;

pie ēkas Mūkusalas ielā 3;

pie ēkas Doma laukumā 1;

pie ēkas Skolas ielā 13;

pie ēkas Pils laukumā 1;

pie ēkas Brīvības bulvārī 36 un Liepu alejā;

Aspazijas bulvārī un Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī pie Brīvības pieminekļa un Brīvības laukumā.

Sabiedriskā transporta satiksme un gājēju kustība pie delegācijas pārstāvju apmeklējamiem objektiem tiks regulēta atbilstoši nepieciešamībai.

Vizītes laikā paredzēta tikšanās ar valsts augstākajām amatpersonām, ziedu nolikšanas ceremonija pie Brīvības pieminekļa, Ādažu militārās bāzes apmeklējums un citas aktivitātes.