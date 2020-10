Augstskolas pilnībā pāries uz attālinātām studijām – izņēmums būs praktiskie darbi

Augstskolas pāries uz attālinātu studiju procesu, taču izņēmums būs praktiskās nodarbības medicīnas un inženierijas studentiem, Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā" sacīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) parlamentārais sekretārs Reinis Znotiņš (JKP).

Viņš norādīja, ka šobrīd Ministru kabinets lemjot par izglītības procesu, un piedāvājums esot, ka augstskolas pāriet pilnībā attālināti ar iepriekš minēto izņēmumu. "Redzam arvien vairāk gadījumus augstskolās, un uzskatam, ka augstskolās nevajadzētu būt lielām problēmām nodrošināt studijas attālināti," teica Znotiņš.

Praktiskās nodarbības varēšot notikt velkot sejas maskas vai sejas aizsegus.

Vaicāts, vai pāreja uz attālinātām mācībām gaida arī skolas, Znotiņš sacīja, ka 7.-12. klasēm jau šonedēļ mācības notiek attālināti, un uzsvēra, ka tām pašvaldībām, kurām noteikta karantīna šo klašu skolēniem būs jāīsteno vismaz B mācību modelis.

Viņš norādīja, ka premjera birojs esot aktualizējis jautājumu par 1.-6. klašu skolēniem, tomēr IZM ieskatā tieši šai skolēnu grupai klātienes mācību process ir būtiskākais, un IZM to maksimāli centīsies saglabāt. Ministrijā nepiekrīt ierosinājumam noteikt visiem mācības attālināti, teica Znotiņš.

"Centīsimies saglabāt līdz vien iespējams mācības 1.-6. klašu skolēniem klātienē," solīja politiķis.

Vaicāts, kad šī situācija varētu mainīties, Znotiņš iepazīstināja ar Veselības ministrijas izstrādāto tabulu, kurā ietverts dažādu rādītāju kopums un četras kategorijas. Šobrīd Latvija esot trešajā, "oranžajā" kategorijā, kurā ir augsts risks. Ja Latvija iekritīs pēdējā klasifikācijā, tad, droši vien, mācības būs pilnībā attālināti, teica Znotiņš.

"Līdz tam cerams izdosies savaldīt situāciju, un šobrīd uz to neskatāmies," pauda IZM parlamentārais sekretārs.

Vēl viņš atklāja, ka IZM veica pētījumu par skolu izvēli nodrošināt mācības, un pētījumā atklājies, ka no 680 skolām B modeli ieviesušas aptuveni 120 skolas. No jaunākajiem datiem, IZM prognozē, ka mācības B vai C modelī, iespējams, īstenos 300 skolas.