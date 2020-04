Augstskolas skeptiskas par ministres ieceri pašām vērtēt studētgribētāju zināšanas, vēsta 'Panorāma'

Līdz ar attālināto mācību ieilgšanu un, visticamāk, centralizēto eksāmenu izpalikšanu izglītības ministre Ilga Šuplinska (JKP) piedāvājusi šogad atteikties no eksāmeniem un jauno studentu zināšanu pārbaudi uzticēt pašām augstskolām vai arī paļauties uz atzīmi atestātā, taču tās uz to raugās skeptiski, sestdien vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma".

Ministre uzskata, ka augstskolas ir gatavas, daudzas esot iesaistījušās savu iestājpārbaudījumu organizēšanā, īpaši, kur ir nepieciešamas specifiskas prasmes.

Latvijas Universitātes (LU) Studentu servisu departamenta direktors Jānis Saulītis gan sprieda, ka "pareizākais risinājums šobrīd ir – ja centralizētos eksāmenus nevar realizēt, tad pateikt, ka šie cilvēki šajā gadā ir atbrīvoti no centralizētajiem eksāmeniem". Par sliktāko variantu viņš sauc ieceri uzdot augstskolām taisīt obligātus iestājpārbaudījumus. Saulītis to uzskata jau par iejaukšanos augstskolu tiesībās atlasīt studentus. LU pašu augstskolu veidotu pārbaudījumu lietderību apšauba, tam neesot ne laika, ne citu resursu. Turklāt nav noslēpums, ka universitātes cīnās par katru studentu, līdz ar to pārbaudes darbi, visticamāk, būtu viegli un formāli.

Rīgas Tehniskās universitātes prorektors Uldis Sukovskis savukārt norādīja: ja augstskolas organizē iestāšanās eksāmenus, tad arī tie būs klātienes eksāmeni, un uz tiem būtu jāpulcējas tieši tāpat kā uz centralizētajiem eksāmeniem

Gala lēmumu ministre sola pieņemt nākamnedēļ.