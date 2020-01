Austrumu slimnīca iegādājusies un testē divas jaunas vēža diagnostikas iekārtas

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcas (RAKUS) Latvijas Onkoloģijas centram iegādāta jauna augstas izšķirtspējas mamogrāfijas iekārta, kā arī stereotaktiskās biopsijas izmeklējumu iekārta, pavēstīja slimnīcas preses sekretāre Ilga Namniece.

Austrumu slimnīcas pārstāve norādīja, ka diagnostiskās mamogrāfijas iekārta ar tomosintēzi un kontrasta mamogrāfijas funkciju "Amulet Innovality" iepirkta par 269 291 eiro, savukārt stereotaktiskās biopsijas mamogrāfijas iekārta ar vakuumbiopsijas aprīkojumu "Affirm prone breast biopsy system" - par 270 404 eiro. Abu pirkumu summas norādītas kopā ar pievienotās vērtības nodokli.

Iekārtas piegādāja SIA "A.Medical" un SIA "Arbor Medical Korporācija".

Namniece klāstīja, ka šobrīd jau ir izremontētas telpas un tajās ir uzstādītas abas jaunās iekārtas. Tās pašlaik tiek testētas, bet vēl nav zināms, kad tieši ar tām tiks sākta pakalpojumu sniegšana.

Medicīnisko lietotājprogrammu pārvaldības speciāliste no Vācijas Berbela Freiheita un viņas kolēģe no Libānas Rafka el Huri patlaban apmāca Latvijas radiologus diagnostus un radiogrāferus par to, kā darbojas minētas iekārtas un kādas programmatūras nianses jāņem vērā, veicot izmeklējumus un nolasot attēlus, pavēstīja slimnīcas pārstāve.

"Ar šādu mamogrāfijas iekārtu varētu lepoties jebkura moderni aprīkota Eiropas klīnika," paužot gandarījumu, uzsvēra Diagnostiskās radioloģijas centra vadītāja Māra Epermane.

Savukārt RAKUS virsārste mamogrāfijā Ilze Enģele stāstīja, ka Latvijas pacientēm līdz ar iekārtas darbības uzsākšanu būs iespēja diagnosticēt audzējus agrīni, kā arī ārstēt tos saudzīgāk. Pēc ārstes paustā, tas nākotnē ļaus ne tikai uzlabot pacientu dzīvildzi, bet arī dzīves kvalitāti.

"Jau šobrīd ir skaidrs, ka ieviešot praksē jauno iekārtu iespējas, tas būs milzīgs solis krūts vēža diagnostikas attīstībā," uzsvēra Enģele.

"Firmas.lv" dati par 2018. gadu liecina, ka RAKUS apgrozījums pieaudzis par 20%, sasniedzot 118,51 miljonus eiro, savukārt zaudējumi sastādīja 5,9 miljonus eiro. Kopumā slimnīcā nodarbina 4422 darbiniekus.

Uzņēmums "A.Medical" 2018. gadā strādāja ar 5,39 miljonu eiro apgrozījumu un ar 46 591 eiro zaudējumiem, liecina "Firmas.lv" dati. Uzņēmums nodarbina 42 darbiniekus.

Savukārt uzņēmums "Arbor Medical Korporācija" 2018. gadu noslēgusi ar 3,94 miljonu eiro apgrozījumu, kopumā uzņēmuma apgrozījums pa 2018. gadu krities par 79%, bet tā peļņa sastādīja 497 954 eiro. Uzņēmums nodarbina 65 darbiniekus.

Abi minētie uzņēmumi nodarbojas ar medicīnas tehnikas un piederumu ražošanu.