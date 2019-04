Autobraucējiem remontdarbu posmos un pasākumu laikā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem

Valsts autoceļu tīklā ir sākusies būvdarbu sezona un autobraucējiem jārēķinās, ka vietām jau ir ieviesti satiksmes ierobežojumi, portāls "Delfi" uzzināja uzņēmumā "Latvijas Valsts ceļi" (LVC).

Vidzeme

Ir sākušies pārbūves darbi uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Garkalnes līdz Sēnītei un ieviests ātruma ierobežojums 70 km/h, posmā uz Valmieras šosejas (A3) satiksmi regulē ar luksoforiem.

Tāpat uz Vidzemes šosejas Vaivē (85,6. km) turpinās Kaķupītes caurtekas krasta nostiprinājumu izbūve, satiksme tur tiek regulēta ar luksoforu.

Latgale

Uz Daugavpils apvedceļa A14 (Kalkūni–Tilti) posmā no Kalkūniem līdz Sventei (0,06.-8,30. km) notiek segas pārbūves darbi. Būvdarbu zonā ir četri luksoforu posmi un tās izbraukšana prasa pusstundu.

Uz Daugavpils apvedceļa tiek arī atjaunots tilts pār Daugavu. Satiksme pār tiltu tiek regulēta ar luksoforiem. Uz tilta ir ieviesti ātruma ierobežojumi līdz pat 30 km/h.

Uz autoceļa Gulbene–Balvi–Viļaka–Krievijas robeža (Vientuļi) (P35) posmā no Gulbenes līdz Kazupei (2,14.-12,68. km) satiksme trīs posmos tiek regulēta ar luksoforiem un to izbraukšana prasa gandrīz pusstundu.

Uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (A13) tiek pārbūvēts tilts pār Rušenīcu (88,3. km). Tilta pieejās ir ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h.

Kurzeme

Uz autoceļa Talsi–Stende–Kuldīga (P120) remontdarbi uz pārvada pār Ventspils šoseju. Pārvada pieejās ir ātruma ierobežojums 50 km/h.

Ventspils novada Zlēku pagastā remontdarbi uz tilta pār Ventu uz autoceļa Zlēkas – Ugāle (P123) un satiksme pār tiltu tiek regulēta ar luksoforiem.

Pasākumi

LVC norāda, ka 13. un 14. aprīlī Dobeles apkārtnē pie Kroņauces norisinās riteņbraukšanas sacensības "Cerību kauss" un pasākuma laikā tiks ierobežots maksimālais braukšanas ātrums uz autoceļa Pūri – Auce – Grīvaiši (P96).

Dundagas novadā būs rallija automašīnu treniņi, to laikā 13. un 14. aprīlī laika posmā no 10 līdz 17 satiksmei tiks slēgts autoceļš Jaunmuiža – Sīkrags (V1372) 7 km garā posmā no Jaunmuižas. Slēgto posmu var apbraukt caur Mazirbi pa autoceļiem P125 Talsi–Dundaga–Mazirbe un P124 Ventspils–Kolka.

Aktuāla informācija par satiksmes ierobežojumiem autoceļu tīklā ir pieejama, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī LVC mājaslapā un navigācijas lietotnē "Waze".