Autobraucēju ievērībai: slēgtas nobrauktuves no Rīgas apvedceļa uz Jūrmalas šoseju

Atsākušies būvdarbi uz Jūrmalas šosejas (A10). Satiksmei ir slēgta nobrauktuve no Rīgas apvedceļa (A5) virzienā uz Jūrmalu un nobrauktuve no Jūrmalas šosejas virzienā no Rīgas uz Babīti/Imantu, portālu "Delfi" informēja VAS "Latvijas Valsts ceļi" (LVC). Tāpat ir noteikti ierobežojumi uz vairākiem galvenajiem valsts autoceļiem, reģionālajiem ceļiem un arī tiltiem.

Babītes iedzīvotājiem izbraukšanai un iebraukšanai Babītē jāizmanto Rožu iela. Ir izveidotas apgriešanās vietas uz Jūrmalas šosejas pie Rīgas robežas un uz Rīgas apvedceļa pie Piņķiem. Atsevišķās vietās ātruma ierobežojums 70 km/h.

Uz autoceļa Ventspils–Kuldīga–Saldus (P108) no Ventspils līdz pagriezienam uz Zirām ir vairāk nekā 20 km garš remontposms un seši ar luksoforiem regulēti posmi – jārēķinās ar to, ka ceļā šajā posmā būs jāpavada gandrīz pusotru stundu, brīdina LVC.

Uz Jelgavas šosejas (A8) satiksme vietām uz abām brauktuvēm var būt sašaurināta līdz vienai joslai un jārēķinās ar ātruma ierobežojumu 70 km/h.

Tāpat jāņem vērā, ka uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Garkalnes līdz "Sēnītei". Ātruma ierobežojums visā posmā 70 km/h. Satiksmei ir slēgts Sēnītes rotācijas aplis un uz šosejas ir izveidotas apgriešanās vietas. Lai nokļūtu Valmierā, braucot no Rīgas, ir jāizmanto nogriešanās vieta Valmieras virzienā pirms rotācijas apļa.

Uz Jelgavas šosejas (A8) kreisās brauktuves (Rīgas virzienā) posmā no tilta pār Misu līdz Jaunolainei, uzsākot būvniecības sagatavošanas darbus, satiksme vietām var būt sašaurināta pa vienu brauktuves joslu. Ātruma ierobežojums 70 km/h.

Jāņem vērā arī ierobežojumi uz reģionālajiem autoceļiem. Uz autoceļa Ventspils–Kuldīga–Saldus (P108) posmā no Ventspils līdz pagriezienam uz Zirām ir ierīkoti seši pagaidu luksoforu posmi un ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h. Šī remontposma izbraukšanai ir nepieciešama stunda un 20 minūtes.

Uz autoceļa Rīga–Ērgļi (P4) krustojumā ar autoceļu Juglas papīrfabrikas ciemats–Ulbroka (V36). Satiksmi regulē luksofors, ātruma ierobežojums 50 km/h.

Uz autoceļa Rīga–Ērgļi (P4), iebraucot Ērgļos, ātruma ierobežojums 50 km/h.

Uz autoceļa Ploski–Zilupe–Šķaune–Ezernieki (P52) divos atsevišķos posmos, iebraucot Zilupē no autoceļa Ludza–Krievijas robeža (Terehova) (A12). Ātruma ierobežojums 50 km/h.

Uz autoceļa Dagda–Aglona (P60) posmā no Biržkalna ezera līdz Aglonai. Ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h.

Uz autoceļa Jelgava–Tērvete–Lietuvas robeža (P95) posmā no Tērvetes līdz robežai viens luksoforu posms un ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h.

Ir noteikti ierobežojumi arī uz tiltiem. Uz Rīgas apvedceļa Baltezers–Saulkalne (A4) uz tilta pār Lielo Juglu laikā no plkst. 7:00 līdz plkst. 19:00 satiksme var tikt organizēta pa vienu joslu ar satiksmes regulētājiem. Ātruma ierobežojums uz tilta 30 km/h.

Uz Rīgas apvedceļa Salaspils–Babīte (A5) uz Rīgas HES tilta. Satiksme tiek organizēta pa brauktuves vienu joslu ar luksoforu palīdzību ar braukšanas ātruma ierobežojumu 30 km/h. Nepieciešamības gadījumā tiks izmantoti satiksmes regulētāji.

Uz Daugavpils šosejas (A6) uz satiksmes pārvada pār Rēzeknes–Daugavpils dzelzceļu pie Križiem pie Daugvpils satiksme organizēta pa vienu joslu ar luksoforiem. Ātruma ierobežojumi 70 un 50 km/h.

Uz Rēzeknes apvedceļa (A15) uz ceļa pārvada pār dzelzceļu. Satiksme organizēta pa vienu joslu ar luksoforiem. Ātruma ierobežojums 50 km/h.

Uz autoceļa Smiltene–Velēna–Gulbene (P27) uz tilta pār Gauju Gulbenes novadā. Tilts ir satiksmei slēgts, satiksme ir novirzīta pa pagaidu tiltu ar luksoforiem pa vienu joslu. Ātruma ierobežojums 30 km/h.

Uz autoceļa Madona–Varakļāni (P84) uz tilta pār Kuju Madonas novadā. Satiksme tiek organizēta ar luksoforiem pa vienu braukšanas joslu, ātruma ierobežojums līdz 30 km/h.

Uz autoceļa Jelgava–Kalnciems (P99) uz tilta pār Klīves kanālu Jelgavas novadā. Satiksme tiek organizēta ar luksoforiem pa vienu braukšanas joslu. Ātruma ierobežojums 30 km/h.

Uz autoceļa Ropaži–Raunas (V74) uz tilta pār Tumšupi. Satiksme tiek organizēta ar luksoforiem pa vienu braukšanas joslu. Ātruma ierobežojums 30km/h, masas ierobežojums 10 tonnas.

Uz autoceļa Austrumi–Vecate–Rimeikas (V169) uz tilta pār Salacu. Satiksme tiek organizēta ar luksoforiem pa vienu braukšanas joslu, ātruma ierobežojums 30 km/h.

Uz autoceļa Smiltene–Rauna (V234) uz tilta pār Cērteni. Satiksme tiek organizēta ar luksoforiem pa vienu braukšanas joslu, ātruma ierobežojums 30 km/h.

Uz autoceļa Trušļi–Mārciena (V895) uz tilta pār Aronu Madonas novadā. Tur sākta apbraucamā ceļa un tilta izbūve.

Uz autoceļa Cebēni–Lēdmane (V973) uz tilta pār Lobi. Satiksme tiek organizēta ar luksoforiem pa vienu braukšanas joslu, ātruma ierobežojums 30km/h, masas ierobežojums 10 tonnas.