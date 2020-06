Autobraucēju ievērībai: uz Saulkrastu apvedceļa sāk atjaunot segumu

Sākas seguma atjaunošanas darbi uz Saulkrastu apvedceļa (A1) no Lilastes līdz Zvejniekciemam (21,030.-36,297. km), portāls "Delfi" uzzināja uzņēmumā "Latvijas Valsts ceļi" (LVC).

Jau šonedēļ tur būs viens ar luksoforiem regulēts posms un ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h. Luksoforu posmu skaits ar laiku pieaugs. Būvdarbu ietvaros veiks izlīdzinošo frēzēšanu un jaunas asfalta virskārtas ieklāšanu. Būvdarbus veic SIA "Via "par līgumcenu 2,2 miljoni eiro (ar PVN), ko finansē valsts budžets. Plānots, ka darbs ilgs trīs mēnešus.

Jūrmalas šosejas (A10) remontdarbu zonā no Rīgas robežas līdz Jūrmalai satiksme ir pārslēgta uz Rīgas virziena brauktuvi pa divām joslām katrā virzienā.

LVC aicina autobraucējus pievērst īpašu uzmanību ceļazīmēm pie divlīmeņu mezgla Jūrmalas šosejas krustojumā ar Rīgas apvedceļu, jo asfaltēšanas laikā satiksmes mezgla nobrauktuves būs slēgtas – satiksmes organizācija tur var tikt mainīta katru dienu.

Rīgas apkārtnē turpinās remontdarbi uz Jelgavas šosejas (A8) posmā no Jaunolaines līdz Misas tiltam un uz Vidzemes šosejas (A2) no Garkalnes līdz Sēnītei. Satiksme uz Vidzemes šosejas ir slēgta uz Siguldas virziena brauktuves posmā no Vangažiem līdz Sēnītei un abos virzienos tiek organizēta pa Rīgas virziena brauktuvi.

Uz Daugavpils šosejas (A6) starp Skrīveriem un Aizkraukli remontposmā ir divi ar luksoforiem regulēti posmi un slēgts ceļa Bauska–Aizkraukle (P87) pieslēgums Daugavpils šosejai un satiksme ir novirzīta pa Jaunceltnes ielu Aizkrauklē.

Kopumā gandrīz 60 valsts autoceļu posmos notiek remontdarbi. Aicinām autovadītājus rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem, plānojot savus braucienus, kā arī ievērot visus ierobežojumus un luksoforu signālus būvdarbu posmos. Ar visiem būvdarbiem un satiksmes ierobežojumiem var iepazīties kartē LVC mājas lapā.

Lielākie satiksmes ierobežojumi ceļu remontdarbu dēļ uz galvenajiem autoceļiem:

Uz Tallinas šosejas (A1) posmā no Lilastes līdz Zvejniekciemam viens luksoforu posms un vienā posmā – priekšrocības ceļazīmes, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h.

Uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Garkalnes līdz Sēnītei. Satiksme ir slēgta uz Siguldas virziena brauktuves posmā no Vangažiem līdz Sēnītei un abos virzienos tiek organizēta pa Rīgas virziena brauktuvi. Posmos, kur notiek asfalta ieklāšana, satiksme tiek organizēta pa vienu joslu ar ātruma ierobežojumu 30 km/h, citur remontposmā – 70 km/h. Uz Valmieras šosejas (A3) uz Sēnītes mezgla pārvada satiksmi regulē luksofori, ātruma ierobežojums 30 km/h.

Uz Daugavpils šosejas (A6) starp Skrīveriem un Aizkraukli būvdarbu posmā ir divi ar luksoforiem regulēti posmi un ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h. Slēgts ceļa Bauska–Aizkraukle (P87) pieslēgums Daugavpils šosejai un satiksme ir novirzīta pa Jaunceltnes ielu Aizkrauklē.

Uz Jelgavas šosejas (A8) posmā no Jaunolaines līdz tiltam pār Misu ir slēgta brauktuve virzienā no Jelgavas uz Rīgu. Satiksme abos virzienos tiek organizēta pa otru brauktuvi pa vienai joslai katrā virzienā. Ātruma ierobežojums posmā 70 km/h. Remontposma izbraukšanai nepieciešama vismaz pusstunda.

Uz Jūrmalas šosejas (A10) satiksme organizēta pa Rīgas virziena brauktuvi, pa divām joslām katrā virzienā. Asfaltēšanas darbu laikā būs slēgtas nobrauktuves satiksmes mezglā ar Rīgas apvedceļu A5 un satiksmes organizācija tur var mainīties katru dienu! Ātruma ierobežojums posmā 70 km/h.

Uz Liepājas šosejas (A9) Saldus pilsētas teritorijā divos posmos satiksmi regulē luksofori un ir noteikts ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h.

Uz Rīgas apvedceļa A4 (Baltezers–Saulkalne) pārvada pār Daugavpils šoseju (A6) satiksme tiek organizēta pa vienu joslu ar priekšrocības zīmēm, ātruma ierobežojums 50 km/h.

Lielākie satiksmes ierobežojumi ceļu remontdarbu dēļ uz reģionālajiem autoceļiem:

Uz autoceļa Ventspils–Kuldīga–Saldus (P108) no Ventspils līdz pagriezienam uz Zirām ir vairāk nekā 20 km garš remontposms un seši ar luksoforiem regulēti posmi, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h – jārēķinās ar to, ka ceļā tur būs jāpavada stundu.

Uz autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums (P8) posmā no dzelzceļa pārbrauktuves Siguldā līdz Jūdažiem viens luksoforu posms un 70, 50 un 30 km/h.

Uz autoceļa Inčukalns–Ropaži–Ikšķile (P10) posmā no Tīnūžiem līdz Ikšķilei trīs luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h un līdz pusstundai ceļā.

Uz autoceļa Cēsis–Vecpiebalga–Madona (P30) posmā no Vecpiebalgas līdz Inķēnkalnam satiksmi četros posmos regulē ar luksoforiem, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h. Posma izbraukšanai nepieciešamas 40 minūtes.

Uz autoceļa Gulbene–Balvi–Viļaka (P35) darbi 10 km garā posmā no Gulbenes Balvu virzienā. Divi luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h. Vairāk nekā pusstunda remontposma izbraukšanai.

Uz autoceļa Gulbene–Balvi–Viļaka (P35) Viļakā trīs posmos satiksme tiek regulēta ar priekšrocības zīmēm. Posms prasa līdz pusstundai ceļā.

Uz autoceļa Vecumnieki–Nereta–Subate (P73) 15 km garā posmā no Aknīstes Subates virzienā divi luksoforu posmi un vienā posmā satiksmi organizē regulētāji. Ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h un vairāk nekā pusstunda ceļā.

Uz autoceļa Pūri–Auce–Grīvaiši (P96) posmā no krustojuma ar autoceļu Jelgava–Dobele–Annenieki (P97) līdz krustojumam ar autoceļu Dobele–Krimūnas–Zaļenieki (V1098) seši luksoforu posmi un ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h. Posms prasa 45 minūtes ceļā.

Lielākie satiksmes ierobežojumi ceļu remontdarbu dēļ uz tiltiem: