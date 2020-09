Autobraucēju ievērībai: uz Vidzemes, Jelgavas un Daugavpils šosejām vairāki remontdarbu posmi

Ceļu remontdarbi valstī turpinās kopumā uz vairāk nekā 100 autoceļu posmiem, tāpēc autobraucējiem arī turpmāk ir jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem un papildu laiku ceļā, portālu "Delfi" informēja VAS "Latvijas Valsts ceļi" (LVC).

Uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no pagrieziena uz Raunu līdz krustojumam ar Smiltenes–Gulbenes ceļu ir septiņi pagaidu luksoforu posmi un būs jārēķinās ar vismaz stundu, lai tos izbrauktu.

Savukārt uz reģionālā autoceļa Pūri–Auce–Grīvaiši (P96) ir divi pagari būvdarbu posmi ceļa sākumā ar četriem luksoforu posmiem, kas prasa nepilnu stundu ceļā, garš posms arī aiz Auces – tur paies 15 minūtes ceļā, brīdina LVC.

Lielākie satiksmes ierobežojumi sakarā ar ceļu remontdarbiem uz galvenajiem autoceļiem ir uz Vidzemes šosejas (A2): virs Līgatnes caurtekas Augšlīgatnē – luksofors un 10 papildu minūtes ceļā.

Posmā no Raunas līdz Launkalnei līdz četriem luksoforu posmiem, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h un vairāk par pusstundu ceļā.

Savukārt posmā no Launkalnes līdz Smiltenes–Gulbenes krustojumam līdz trim luksoforu posmiem, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h un vairāk par pusstundu ceļā.

Uz Daugavpils šosejas (A6) posmā no Salaspils līdz Ikšķilei noteikts ātruma ierobežojums 70 km/h un pārmaiņus tiek slēgta viena no divām joslām uz katras no brauktuvēm.

Posmā pie Pļaviņām starp abiem rotācijas apļiem ir noteikts ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h, trīs luksoforu posmi un ceļā var paiet 20 minūtes.

Posmā no Līvāniem līdz Stūrišķiem divi luksoforu posmi un ātruma ierobežojums 70 km/h.

Uz Daugavpils–Rēzeknes dzelzceļa pārbrauktuves pie Daugavpils satiksme ar luksoforiem un ātruma ierobežojumu 70 un 50 km/h.

Posmā no Teivāniem līdz Kreipāniem pie Daugavpils, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h.

Uz Jelgavas šosejas (A8) posmā no Jaunolaines līdz tiltam pār Misu satiksme joprojām tiek organizēta pa Jelgavas virziena brauktuvi pa vienai joslai katrā virzienā, ātruma ierobežojums 70 km/h. Šajā ceļa būvdarbu posmā jāplāno papildu laiku, jo sevišķi darbdienu rītos un vakaros ceļā var paiet vairāk par pusstundu.

Uz galvenā autoceļa Jēkabpils–Ludza (A12) posmā no Greivuļiem līdz Greiškāniem pie Rēzeknes ir četri ar luksoforiem regulēti posmi, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h un 40 minūtes ceļā.

Uz galvenā autoceļa Rēzekne–Daugavpils (A13) posmā no Rēzeknes līdz Andronovai ir viens luksoforu posms un ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h. Remonta posms prasa 15 minūtes ceļā.

Lielākie satiksmes ierobežojumi sakarā ar ceļu remontdarbiem uz reģionālajiem autoceļiem: visvairāk būvdarbu tagad notiek uz autoceļa Pūri–Auce–Grīvaiši (P96).

Posmā no Dorupes līdz krustojumam ar autoceļu Dobele–Krimūnas–Zaļenieki (V1098) ir četri pagaidu luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 70, 50 un 30 km/h. Lai tos izbrauktu, ceļā jāpavada 50 minūtes.

Posmā no krustojuma ar autoceļu Dobele–Krimūnas–Zaļenieki (V1098) līdz Penkulei ceļa darbu laikā paredzēti satiksmes regulētāji, ātruma ierobežojums 50 km/h un nepilna pusstunda ceļā.

Posmā no Auces līdz Grīvaišiem ir līdz diviem luksoforu posmiem, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h un ceļā jāpavada stundu.

Uz autoceļa Ventspils–Kuldīga–Saldus (P108) 20 kilometru garajā posmā no Ventspils līdz pagriezienam uz Zirām ir ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h un jārēķinās ar to, ka ceļā tur būs jāpavada 40 minūtes.

Uz autoceļa Limbaži–Aloja (P13) posmā no Baložiem līdz Alojai ir viens luksoforu posms, ātruma ierobežojums 70 km/h un nepilna pusstunda ceļā.

Uz autoceļa Rēzekne–Gulbene (P36) 20 km garā posmā pie Gulbenes ir trīs luksoforu posmi un ātruma ierobežojums 50 km/h – ceļā paies aptuveni 40 min.

Uz autoceļa Pļaviņas–Madona–Gulbene (P37) posmā no rotācijas apļa līdz Aiviekstei ir trīs luksoforu posmi un ātruma ierobežojums 70, 50 un 30 km/h. Ceļā paies pusstunda.

Uz autoceļa Kārsava–Tilža–Dubļukalns (P48) posmā no Sudarbes līdz Dubļukalnam ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h un nepilna pusstunda ceļā.

Uz autoceļa Svente–Lietuvas robeža (Subate) (P70) posmā no Ilūkstes līdz Eglainei ir viens luksoforu posms un ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h. Posms prasa nepilnu pusstundu ceļā.

Uz autoceļa Jelgava–Staļģene–Code (P94) posmā no Emburgas līdz Ceļmalniekiem ir trīs luksoforu posmi un ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h. Ceļā paies pusstunda.

Uz autoceļa Jelgava (Tušķi)–Tukums (P98) posmā no Liepājas šosejas (A9) līdz Slampei ir trīs luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h un vismaz pusstunda ceļā.