Autovadītāju ievērībai: braukšanas apstākļi pa lielajiem ceļiem Latvijā pārsvarā apmierinoši

Pirmdienas rītā braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem un reģionālajiem ceļiem pārsvarā apmierinoši, liecina uzņēmuma "Latvijas Valsts ceļi" (LVC) sniegtā informācija.

Sniega dēļ apgrūtināti braukšanas apstākļi pa galvenajiem ceļiem ir Ventspils šosejas (A10) posmā no Strazdes līdz Usmai un pa reģionālajiem autoceļiem Dobeles un Talsu apkārtnē.

Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 11 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi pa vietējiem autoceļiem ir visā Latvijas teritorijā, izņemot Rīgas, Aizkraukles, Bauskas, Jelgavas un Ogres apkārtni.

Autoceļiem ar grants segumu noteikta ir C vai D uzturēšanas klase. Grants ceļi ziemas periodā tiek uzturēti ar sniega kārtu un rievām. C un D klases ceļiem (pārsvarā vietējās nozīmes autoceļi) nav noteikts laiks, kurā to bīstamajos posmos brauktuves ir jāapstrādā ar pretslīdes materiālu un jāveido rievas. Grants ceļu apstrāde ar pretslīdes materiāliem tiek veikta tikai satiksmei bīstamākajos posmos – stāvos kritumos, kāpumos, līkumos, krustojumos.

Šādos laika apstākļos LVC aicina autobraucējus būt īpaši piesardzīgiem, ieturēt lielāku distanci līdz priekšā braucošam transportlīdzeklim, neveikt straujus manevrus, kā arī izvēlieties braukšanas apstākļiem un autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu ātrumu.

Par slideniem valsts autoceļu posmiem LVC aicina informēt uzņēmumu, zvanot pa diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, šī informācija tiek operatīvi nodota ceļu uzturētājiem rīcībai.