Autovadītāju ievērībai: būvdarbi notiek 40 valsts autoceļu posmos

Valsts autoceļu tīklā būvdarbi turpinās 40 posmos, no tiem septiņi ir uz valsts galvenajiem autoceļiem, septiņi – uz reģionālajiem, 10 – uz vietējiem, kā arī darbi notiek uz 12 tiltiem, "Delfi" uzzināja uzņēmumā "Latvijas Valsts ceļi" (LVC).

Autoceļa Kocēni–Limbaži–Tūja (P11) būvdarbu posmā no Umurgas līdz Iesalkājai ieviesti trīs reversās kustības posmi, lai to izbrauktu, jārēķinās ar 40 minūtēm. LVC aicina plānot papildu laiku ceļā maršrutā Limbaži–Valmiera.

Stunda jāplāno Vidzemes šosejas (A2) posmā no pagrieziena uz Cēsīm (P20) līdz Rīdzenei, 50 minūtes – no Grebņevas līdz Kārsavai (A13) un no Stalbes līdz Cēsīm (P14).

Lielākie ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem:

uz Vidzemes šosejas (A2) no pagrieziena uz Cēsīm (P20) līdz Rīdzenei septiņi luksoforu posmi. Satiksmei pilnībā slēgts 0,5 km posms aiz Drabešiem, posma Drabeši–Vaive apbraukšana pa autoceļiem Drabeši–Līvi (V293), Valmiera–Cēsis–Drabeši (P20) un Cēsis–Rāmuļi–Bānūži (V294). Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, paredzamais laiks remontposma šķērsošanas – stunda;

uz Valmieras šosejas (A3) no tilta pār Gauju līdz pagriezienam uz Lielstraupi (V280) vienā posmā satiksmi regulē ar luksoforu, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 40 minūtes;

uz Daugavpils šosejas (A6) Lielvārdē divos posmos luksofori, ātruma ierobežojums 50 km/h, platuma ierobežojums 3 m, posma šķērsošanai nepieciešama 25 minūtes;

uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (A13) no Grebņevas līdz Kārsavai ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h, četri luksoforu posmi. Remontdarbu posma šķērsošanai nepieciešamas 50 minūtes.

Lielākie ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem: