Autovadītāju ievērībai: plašākie satiksmes ierobežojumi ir Vidzemē

Valsta autoceļu tīklā turpinās būvdarbu sezona un kopumā darbi norit 71 posmā. Lielākie satiksmes ierobežojumi ir Vidzemes pusē, portāls "Delfi" uzzināja uzņēmumā "Latvijas Valsts ceļi" (LVC).

Ceļā no Rīgas uz Vidzemes šosejas (A2) satiksme ierobežota gan posmā no Sēnītes līdz Siguldai, gan arī no pagrieziena uz Cēsīm (P20) līdz Rīdzenei. Šī posma šķērsošana var prasīt pat vairāk nekā stundu. Arī uz Valmieras šosejas (A3) remontdarbu posmā no tilta pār Gauju līdz pagriezienam uz Lielstraupi jārēķinās ar gandrīz stundu.

Nedēļas nogalē norisināsies arī rallijs "Cēsis", kura laikā ierobežota satiksme uz atsevišķiem autoceļiem Cēsu un Vecpiebalgas apkārtnēs, tajā skaitā arī uz autoceļa Ērgļi–Drabeši (P31) posmā no Ģikšiem līdz Pērkoņiem.

Lielākie ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem:

uz Vidzemes šosejas (A2) no Sēnītes līdz Siguldai satiksme pa vienu joslu katrā virzienā. Ātruma ierobežojums 70 un lokāli 50 km/h. Paredzamais remontdarbu posma šķērsošanas laiks 20 minūtes;

uz Vidzemes šosejas (A2) no pagrieziena uz Cēsīm (P20) līdz Rīdzenei septiņi luksoforu posmi un apbraucamais ceļš posmā Drabeši–Vaive. Slēgta nobrauktuve uz Cēsīm (P20). Satiksme notiek pa esošo pārvadu. Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, paredzamais laiks remontposma šķērsošanas – stunda;

uz Valmieras šosejas (A3) no tilta pār Gauju līdz pagriezienam uz Lielstraupi (V280) četri luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 55 minūtes;

uz Daugavpils šosejas (A6) Lielvārdē trijos posmos luksofori, ātruma ierobežojums 50 km/h, platuma ierobežojums 3 m, posma šķērsošanai nepieciešama pusstunda;

uz Daugavpils šosejas (A6) Pļaviņu apvedceļa posmā divi luksoforu posmi, ātruma ierobežojumi 70 un 50 km/h, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks pusstunda;

uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (A13) no Grebņevas līdz Kārsavai ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h, četri luksoforu posmi. Remontdarbu posma šķērsošanai nepieciešamas 50 minūtes.

Lielākie ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem: