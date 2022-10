Autovadītāju ievērībai: uz reģionālā ceļa Rīga – Ērgļi plaši satiksmes ierobežojumi

Visplašākie satiksmes ierobežojumi ir uz reģionālā ceļa Rīga – Ērgļi (P4) Pierīgā, kā arī no Kursīšiem līdz Lietuvas robežai uz autoceļa Butnāri – Saldus – Ezere (P105), tur remontdarbu šķērsošana prasīs pusotru stundu, portāls "Delfi" uzzināja uzņēmumā "Latvijas Valsts ceļi" (LVC).

Turpinās remontdarbi arī uz Ventspils šosejas (A10) posmā no Kūdras līdz pagriezienam uz Smārdi, uz Bauskas šosejas (A7) no Iecavas līdz Bauskai un uz reģionālā ceļa no Madonas līdz Dzelzavai (P37). Šajos posmos jārēķinās ar stundu ceļā.

Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem:

Vidzemes šosejas (A2) posmā no "Sēnītes" līdz Siguldai satiksme organizēta pa vienu joslu katrā virzienā. Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, paredzamais remontdarbu posma šķērsošanas laiks aptuveni 20 minūtes;

Daugavpils šoseja (A6) posmā Lielvārdē divi luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 50km/h, platuma ierobežojums 3,5 m. Paredzamais remontdarbu posma šķērsošanas laiks 20 minūtes;

Bauskas šosejas (A7) posms no pagrieziena uz Baložiem līdz Katlakalnam līdz 2023. gada jūlijam slēgts, satiksme organizēta pa Ķekavas ielu paralēli A7, ātruma ierobežojums 50 km/h;

uz Bauskas šosejas (A7) no Iecavas līdz Bauskai vienā posmā satiksmi regulē ar regulētāju palīdzību vai ar luksoforu, ieviesti ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, platuma ierobežojums 3m. Posma šķērsošana var aizņemt no 40 minūtēm līdz pat stundai;

Jelgavas šosejas (A8) posmā no Rīgas līdz Jaunolainei satiksme abos virzienos organizēta pa vienu brauktuvi, katrā virzienā viena braukšanas josla; ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h, posma šķērsošanai nepieciešamas 20–45 minūtes;

Ventspils šosejas (A10) posmā no Kūdras līdz Smārdes pagriezienam četros posmos satiksmi regulē ar luksoforu vai satiksmes regulētāju palīdzību. Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, platuma ierobežojums – 3,25 m, paredzamais remontdarbu posma šķērsošanas laiks ir no 45 minūtēm līdz stundai; lai apbrauktu remontdarbu posmu, aicinām izmantot alternatīvo maršrutu pa Liepājas šoseju (A9) un autoceļu Jelgava (Tušķi)–Tukums (P98);

autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) (A13) posmā no Grebņevas līdz Kārsavai trijos posmos satiksmi regulē ar luksoforu vai priekšrocības ceļazīmēm. Ātruma ierobežojuma 50 un 70 km/h, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 30 minūtes.

Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem: