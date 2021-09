Autovadītāju ievērībai – uz reģionālajiem autoceļiem daudzviet remontdarbi un satiksmes ierobežojumi

Valsts autoceļu tīklā būvdarbi notiek 92 objektos. Autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem un ilgāku laiku ceļā, šķērsojot būvdarbu vietas, portāls "Delfi" uzzināja uzņēmumā "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Papildu ierobežojumu dēļ līdz stundai pieaudzis būvdarbu zonas šķērsošanas laiks posmos no Valmieras šosejas līdz Siguldai un no Madonas līdz Barkavai, bet no Vorzovas līdz Veterovkai un no Ļaudonas līdz Alžāniem ceļam jāplāno 30 minūtes.

Posmos, kur jau sācies būvdarbu tehnoloģiskais pārtraukums un darbi tiks turpināti nākamgad, var saglabāties maksimālā ātruma ierobežojumi.

LVC aicina autovadītājus rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem, papildu laiku ceļā un savlaicīgi plānot savus braucienus.

Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem: