Autovadītāju ievērībai: vairāk nekā 30 valsts ceļu posmos vēl turpinās būvdarbi

Lai arī būvdarbu sezona tuvojas noslēgumam, 34 valsts autoceļu posmos joprojām turpinās darbi, portāls "Delfi" uzzināja uzņēmumā "Latvijas Valsts ceļi" (LVC).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

No tiem seši ir uz galvenajiem autoceļiem, 14 uz reģionālajiem, kā arī darbi notiek uz 12 tiltiem un pārvadiem.

Plaši ierobežojumi būvdarbu dēļ saglabājas uz Ventspils šosejas (A10) no Kūdras līdz pagriezienam uz Smārdi, uz Ērgļu ceļa Pierīgā, no Madonas līdz Dzelzavai (P37) un no Kursīšiem līdz Lietuvas robežai (P105), tur ceļā jāplāno stunda vai vairāk.

Vairākos posmos sācies tehnoloģiskais pārtraukums un darbus tur atsāks nākamā gada pavasarī. Tehnoloģiskā pārtraukuma laikā tiek saglabāts ātruma ierobežojums 70 km/h.

Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem:

Vidzemes šosejas (A2) posmā no "Sēnītes" līdz Siguldai satiksme organizēta pa vienu joslu katrā virzienā. Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, paredzamais remontdarbu posma šķērsošanas laiks aptuveni 20 minūtes;

Daugavpils šoseja (A6) posmā Lielvārdē divi luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 50 km/h, platuma ierobežojums 3,5 m. Paredzamais remontdarbu posma šķērsošanas laiks 20 minūtes;

uz Bauskas šosejas (A7) no Iecavas līdz Bauskai ieviesti ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, platuma ierobežojums 3 m, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks līdz pusstundai;

Ventspils šosejas (A10) posmā no Kūdras līdz Smārdes pagriezienam trijos posmos satiksmi regulē ar luksoforu vai satiksmes regulētāju palīdzību. Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, platuma ierobežojums – 3,25 m, paredzamais remontdarbu posma šķērsošanas laiks ir no 45 minūtēm līdz stundai; lai apbrauktu remontdarbu posmu, aicinām izmantot alternatīvo maršrutu pa Liepājas šoseju (A9) un autoceļu Jelgava (Tušķi)–Tukums (P98);

autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) (A13) posmā no Grebņevas līdz Kārsavai trijos posmos satiksmi regulē ar luksoforu. Ātruma ierobežojuma 50 un 70 km/h, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 30 minūtes.

Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem: