Autovadītājus, kas nevēlas pūst alkometrā, vairs nevedīs uz ārstniecības iestādi veikt pārbaudes

Otrdien, 21. aprīlī, Ministru kabinets pieņēma grozījumus noteikumos, paredzot, ka transportlīdzekļa vadītāja nogādāšana tuvākajā ārstniecības iestādē medicīniskās pārbaudes veikšanai paredzēta tikai tad, ja transportlīdzekļa vadītāja pārbaudi alkohola koncentrācijas noteikšanai izelpotajā gaisā nav iespējams veikt, portālu "Delfi" informēja Iekšlietu ministrijā (IeM).

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos "Kārtība, kādā nosaka alkohola koncentrāciju asinīs un izelpotajā gaisā un konstatē narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmi" nosaka, ka pirms transportlīdzekļa vadītāja pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai izelpotajā gaisā veikšanas, Valsts policijas vai Valsts robežsardzes amatpersona informē transportlīdzekļa vadītāju par administratīvo atbildību par atteikšanos no minētās pārbaudes.

Ja transportlīdzekļa vadītāja pārbaudi alkohola koncentrācijas noteikšanai izelpotajā gaisā nav iespējams veikt vai, ja transportlīdzekļa vadītājs atsakās no minētās pārbaudes, vai nepiekrīt tās rezultātiem, tad amatpersona izdara attiecīgu ierakstu protokolā, bet transportlīdzekļa vadītāja nogādāšana tuvākajā ārstniecības iestādē medicīniskās pārbaudes veikšanai paredzēta tikai, ja transportlīdzekļa vadītāja pārbaudi alkohola koncentrācijas noteikšanai izelpotajā gaisā nav iespējams veikt.

Ministru kabinetā iesniegtajā noteikumu projekta anotācijā skaidrots, ka Valsts policijas darbinieki praksē nereti saskaras ar problēmu, ka ārstniecības iestādes atsakās šādu pārbaudi veikt. Jo īpaši aktuāla šī problēma ir kļuvusi laikā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija, kuras mērķis ir ierobežot Covid-19 izplatību.

Tā rezultātā pastāv risks, ka transportlīdzekļa vadītāji varētu izvairīties no to saukšanas pie administratīvās atbildības tikai tāpēc vien, ka Valsts policijas darbiniekiem nav iespējams nodrošināt savlaicīgu medicīniskās pārbaudes veikšanu, tas ir, alkohola koncentrācijas pārbaudes veikšanu transportlīdzekļu vadītāju asinīs vai izelpotajā gaisā. Tāpēc, lai maksimāli samazinātu to gadījumu skaitu, kad transportlīdzekļu vadītāji tiek nogādāti ārstniecības iestādēs medicīniskās pārbaudes veikšanai, izstrādāti attiecīgi grozījumi MK noteikumos, skaidrots anotācijā.

Kopumā projektā ietvertais regulējums, kas pēc būtības izslēdz nepieciešamību ik reiz, kad transportlīdzekļa vadītājs nepiekrīt pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai izelpotajā gaisā, izmantojot portatīvo mēraparātu, veikšanai vai tās rezultātiem, obligāti nogādāt viņu ārstniecības iestādē medicīniskās pārbaudes veikšanai, nodrošinās soda neizbēgamības principa ievērošanu. IeM norādījusi, ka patlaban šī principa ievērošanu būtiski ietekmē tieši ārstniecības iestāžu nespēja operatīvi veikt šādu medicīnisko pārbaudi.

Izstrādātais projekts pēc būtības paredz saglabāt tikai vienu gadījumu, kad transportlīdzekļu vadītāji būtu obligāti nogādājami ārstniecības iestādē medicīniskās pārbaudes veikšanai. Proti, gadījumā, kad pārbaudi alkohola koncentrācijas noteikšanai izelpotajā gaisā, izmantojot portatīvo mēraparātu, nav iespējams veikt, piemēram, personas faktiskā veselības stāvokļa dēļ.

IeM norāda, ka alkohola koncentrāciju personas izelpotajā gaisā precīzi var noteikt ar tehniskajiem līdzekļiem, proti, portatīvajiem mēraparātiem. Savukārt, ievērojot normatīvajos aktos par mēraparātiem noteiktās prasības, mēraparāta uzrādītā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā ir pielīdzināma alkohola koncentrācijai asinīs.