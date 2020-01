Avarējusī barža 'Trias' novilkta no sēkļa

Netālu no Ventspils jūrā avarējusī barža "Trias" šonakt novilkta no sēkļa, informē Jūras spēku sabiedrisko attiecību speciāliste Līva Veita.

Somijas glābšanas darbu kompānijas "Alfons Hakans" velkoņi - "Poseidons" un "Tors" - glābšanas darbus sāka sestdien, taču tos nācās pārtraukt nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ. Svētdien darbi tika atsākti, un izdevies baržu novilkt no sēkļa.

Sagatavošanās darbi tika uzsākti jau sestdien, bet baržas novilkšanu velkoņi sāka svētdien plkst. 15.30 un noslēdza ap plkst. 23.

Visticamāk, barža tiks transportēta uz Ventspils ostu, bet plašāka informācija par turpmākajām darbībām būs pieejama pirmdienas rītā.

Darbus uzraudzīja Jūras spēku Krasta apsardzes vides speciālists Ojārs Gerke un krasta apsardzes kuģis "Astra", kā arī Valsts vides dienesta un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvji.

Jau ziņots, ka ogļu pārvadāšanas barža 30. decembra vakarā ceļā no Polijas uz Somiju norāvās no velkoņa pie Užavas. Kopš pagājušā gada nogales tā atradās netālu no Ventspils jūrā uz sēkļa.

Baržas degvielas tankos atrodas divas tonnas dīzeļdegvielas, taču noplūde nav konstatēta. Par glābšanas darbiem noslēgts līgums ar Somijas glābšanas darbu kompāniju "Alfons Hakans".