Azartspēļu apgrozījums pirmajā pusgadā Latvijā pieaudzis 2,2 reizes

Latvijā azartspēļu kompāniju ieņēmumi no azartspēlēm šogad pirmajā pusgadā pieaudzis 2,2 reizes salīdzinājumā ar 2021. gada pirmo pusgadu un bija 116,546 miljoni eiro, liecina Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apkopotie dati.

Tostarp šogad otrajā ceturksnī azartspēļu kompāniju ieņēmumi no azartspēlēm veidoja 71,78 miljonus eiro, kas ir par 60,3% vairāk nekā 2022. pirmajā ceturksnī.

Šī gada pirmajos sešos mēnešos visvairāk ieņēmumu azartspēļu kompānijas guvušas no interaktīvajām azartspēlēm - 60,106 miljonus eiro, kas ir par 16,8% vairāk nekā attiecīgajā laika periodā gadu iepriekš.

Tostarp ieņēmumi no kazino spēles veidoja 50,218 miljonus eiro, kas ir pieaugums par 24,8%, ieņēmumi no totalizatora - 9,058 miljonus eiro, kas ir par 12% mazāk, bet ieņēmumi no kāršu turnīriem veidoja 829 000 eiro, kas ir kritums par 10,7%.

Vienlaikus azartspēļu kompāniju ieņēmumi no azartspēļu automātiem šogad pirmajos sešos mēnešos bija 52,664 miljonu eiro apmērā, uzrādot vairākkārtīgu pieaugumu salīdzinājumā ar 2021. gada pirmo pusgadu, kad ieņēmumi no azartspēļu automātiem veidoja 343 000 eiro.

Azartspēļu kompāniju ieņēmumi no spēļu galdiem (rulete, kārtis) šogad pirmajā pusgadā bija 3,199 miljonu eiro apmērā, kas arī ir vairākkārt vairāk nekā pērn pirmajā pusgadā, kad azartspēļu kompāniju ieņēmumi no spēļu galdiem bija 85 000 eiro apmērā, bet ieņēmumi no totalizatora veidoja 554 000 eiro, kas arī ir vairākkārt vairāk nekā pērn pirmajā pusgadā, kad šādi ienākumi azartspēļu kompānijām bija 15 000 eiro apmērā.

Savukārt ieņēmumi no bingo spēļu zālēm bija 23 000 eiro apmērā, kamēr pērn pirmajā pusgadā azartspēļu kompānijas ieņēmumus no bingo zālēm neguva.

Arī azartspēļu kompāniju kopējais apgrozījums 2022. gada pirmajā pusgadā pieaudzis 2,2 reizes salīdzinājumā ar pagājušā gada pirmo pusgadu, veidojot 122,959 miljonus eiro.

Šī gada pirmajā pusgadā nozarē kopumā darbojās 19 komersanti, no tiem 14 komersanti organizēja azartspēles interaktīvajā vidē, astoņi komersanti organizēja azartspēles kazino un spēļu zālēs, četri komersanti pieņēma likmes totalizatora likmju pieņemšanas vietās, bet viens komersants organizēja darbību bingo spēļu zālē.

Jau vēstīts, ka saistībā ar Covid-19 pandēmiju azartspēļu zāles, kazino, bingo zāles un totalizatora likmju pieņemšanas vietas pagājušajā gadā bija slēgtas no 1. janvāra līdz 14. jūnijam un no 21. oktobra līdz 2022. gada 28. februārim.

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija darbu sāka 1998. gadā un realizē valsts politiku izložu un azartspēļu organizēšanā.