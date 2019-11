Bads nav metafora: medicīniskā pārtika nonāk nākamā gada budžeta plāna priekšlikumos

Pēc portāla "Delfi" publikācijām pacientiem ar smagām saslimšanām kritiskais jautājums par viņiem vienīgo uzturu – medicīnisko pārtiku, kas viņiem bieži ir nepanesams finansiāls slogs, ceturtdien tiks skatīts pirms otrā lasījuma Saeimas Budžeta un finanšu komisijā kā viens no deputātu priekšlikumiem ieņēmumiem un izdevumiem nākamā gada valsts budžeta plānā.

Priekšlikumus bija iesnieguši divi Saskaņas deputāti, un līdzīgi kā citas opozīcijas idejas arī šī trešdien notikušajā valdības sēdē atbalstu neguva.

"Teikt, ka kauja ir zaudēta vēl par agru, bet cīnīties nebūs viegli," sacīja viens no priekšlikumu iesniedzējiem Saeimas deputāts Igors Pimenovs (S), kurš arī ieskicē, no kurienes nākusi doma, ka valstij būtu jāapmaksā enterālās un parenterālās barības maisījumi pacientiem ne tikai slimnīcas etapā, bet arī pēc izrakstīšanas no stacionāra.

"Mani uzrunāja vēlētāja, kas man piezvanīja un teica, ka viņai ir visai sarežģīta situācija ģimenē. Pēc tam es arī atradu divus rakstus portālā "Delfi". Sazvanīju konsultantu veselības aprūpes jautājumos, viņš apliecināja, ka problēma tik tiešām ir ļoti akūta," skaidro Pimenovs. "Ģimenēs pietrūkst līdzekļu 300-400 eiro mēnesī (enterālās barības iegādei – red.). Dažreiz tas vienkārši ir dzīves vai nāves jautājums".

Viņa ieskatā, nepieciešamo naudu varētu novirzīt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, nepieciešamā summa – 1,2 miljoni eiro. Tiesa, ar līdzīgu priekšlikumu ieņēmumiem un izdevumiem nākamā gada valsts budžeta plānā vērsusies arī viņa partijas biedre, deputāte Regīna Ločmele-Luņova. Viņa aicināja teju 200 tūkstošus veltīt priekšlikumā iekļautajam pasākumam "Medicīniskās pārtikas kompensācija 50 cilvēkiem 320 eiro mēnesī". Arī viņa norādīja to pašu finanšu avotu, ko Pimenovs.

Pati ministre komentārus nesniedz



"Delfi" jau vēstīja, ka Veselības ministrija (VM) augusta beigās apgalvoja, ka šīs medicīniskās pārtikas apmaksu iekļāvusi jaunās politikas iniciatīvās, Nacionālais veselības dienests bija izrēķinājies, ka gadā nepieciešams apmēram pusmiljons eiro. Šī summa gan attiecas uz mazāku pacientu skaitu nekā liecina ārstu aplēses portālam "Delfi".

Drīz gan ministrija no šīs iniciatīvas atteicās trūkstošā finansējuma dēļ. Detalizētākus paskaidrojumus veselības ministre Ilze Viņkele (AP) portālam "Delfi", vairākkārt uzrunāta ar preses sekretāra starpniecību, nav pati sniegusi, arī pagājušajā nedēļā, satikta klātienē, sacīja: "Par enterālo barību, re kur, pie Oskara (Šneidera, ministrijas sabiedrisko attiecību pārstāvja - red.)".

Šneiders norādīja, ka trūkstošā finansējuma dēļ jaunu valsts apmaksātu pakalpojumu iekļaušana uz nākamo gadu nav paredzēta, un "ambulatori šo maisījumu apmaksāšana ir jauns pakalpojums".

Portāls "Delfi" jau iepriekš kopā ar labdarības organizāciju "Ziedot.lv" īstenotās atbalsta akcijas "Stiprini stipros" rakstos un paliatīvajai aprūpei veltītā rakstu sērijā "Sāpju slieksnis" aktualizēja problēmu, ka bieži vien pacienti nespēj atļauties šo medicīnisko uzturu, kas mēnesī viņiem izmaksā 300 līdz 500 eiro. Pēc ārstu aplēsēm tie ir aptuveni 500 slimnieki – gan onkoloģijas, gan neiroloģijas, gan arī ķirurģijas nodaļu pacienti. Nespējot atļauties šo vienīgo uzturu, bieži vien pacientiem neatliek nekas cits kā vākt ziedojumus, ņemt kredītus vai arī, kā atzinuši ārsti, vārda tiešā nozīmē badoties, tā vēl vairāk pasliktinot savu veselības stāvokli.

No citiem pakalpojumiem naudu nenovirzīs



Par publikācijās atklātajām problēmām "Delfi" jautāja arī Saeimas Sociālo lietu apakškomisijas vadītājam Andrim Skridem (AP). Viņš norādīja, ka, atrodot neefektīvi izmantotus veselības nozarei piešķirtos līdzekļu citās medicīnas jomās, naudu varētu novirzīt arī, iespējams, medicīniskā uztura apmaksai.

Otrdien, atkārtoti par to uzrunāts, Skride atbildēja, ka priekšlikumus izteica opozīcija. "Iesniedza, ne mēs, bet citi, jo es nevaru pats to īsti darīt. Es nevarēju, mēs nevarējām no koalīcijas, citi varēja, citi iesniedza," sacīja Skride, nekomentējot, kāpēc pats neizrādīja iniciatīvu. "Es katrā ziņā atbalstīšu (opozīcijas priekšlikumu – red.). Ja ne, tad ne," norādīja Skride.

Jau vēstījām, ka Saskaņas deputāts Vitālijs Orlovs šāgada februārī saņēma vēstuli no rīdzinieces Ņinas, kura vēstīja – viņas dzīvība ir atkarīga no enterālajiem barības maisījumiem, kuri izmaksā ap 300 mēnesī, un viņa tos nespēj atļauties no 180 eiro lielās pensijas. Ar viņas stāstu var iepazīties šeit. Oktobrī uzrunāts, Orlovs šo vēstuli neatcerējās, taču, atradis datora failos vēstuli un paša sniegto atbildi, solīja ziņot par enterālās barības apmaksas problēmu VM. Deputāts norādīja, ka vēstulē informēs ministriju par Ņinas palīdzības lūgumu un vaicās VM rīcības plānu šīs problēmas kontekstā. Vēstule nosūtīta, viņš šonedēļ apliecināja.